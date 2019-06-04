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看好北韓市場 台北市商業會組團考察商機

2019-06-04 20:22經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

看好北韓市場商機，台北市商業會籌組「2019朝鮮經貿考察訪問代表團」，吸引醫療器材、環保清潔、光電科技、工程五金、貿易等領域共60名中小企業主參加，日前完成參訪。

台北市商業會表示，在金日成金正日基金理事會協助安排下，訪問團成員聽取朝鮮對外經濟省主管外國人投資的「朝鮮對外經濟投資協力委員會」專題簡報，瞭解最新該國吸引外國投資的法令規章。

另外，也特別參觀「平壤金杯運動員綜合食品廠」，在女廠長親自陪同導覽下，瞭解自動化生產流程與各類產品品項與質量。

團員之一台灣B型企業協會理事長張大為指出，朝鮮基本上仍是一個高度封閉社會，「潘朵拉之盒」一旦打開，均貧帶來的安於現狀幸福感勢必不復存在，在瀋陽仙桃機場免稅店看到朝鮮國營高麗航空空姐忙著採購進口化妝品即可見微知著。

根據統計，每年赴朝鮮的觀光客，超過八成來自中國大陸，一位從事旅遊行業的團員說，平壤僅有兩家接待境外旅客的特級酒店，處於台灣三星級飯店30年前裝修與陳設水質準，儘管團員都能夠諒解朝鮮處於缺糧狀態，餐飲質量卻是出乎意外的普通，加上交通設計等各項基礎設施仍有很大的改善空間，即便只是推動台灣民眾前往北韓觀光旅遊，許多配套條件也有待加強。

據了解，台北市商業會此行主要為探路性質，並未與北韓方面達成任何實質性經濟協議。

平壤街頭情景。電車或公共巴士都顯陳舊，票價低廉因此搭乘市民眾多，常常處於擁擠狀態...
平壤街頭情景。電車或公共巴士都顯陳舊，票價低廉因此搭乘市民眾多，常常處於擁擠狀態，馬路上則罕有其他私人車輛。圖/台北市商業會提供
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