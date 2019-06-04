聯茂無錫子公司意外汙染 緊急改善

2019-06-04 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



聯茂今日公告，子公司無錫聯茂公告因洩漏應急池龜裂致污水排放違反法規罰鍰事宜，公司已緊急通知廠商改善。

聯茂提到，無錫廠二廠熱交換室重建洩漏應急池，因洩漏應急池龜裂未及時發現，導致部分污水排至污水管網，發現後立即關閉洩漏應急池閥門，緊急通知廠商改善，預計可能損失人民幣50萬元。公司已緊急通知廠商對洩漏應急池進行加固及增加不銹鋼內膽，避免此一情況再次發生。