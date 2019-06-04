全國旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會 台中登場

2019-06-04 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



第一屆「全國旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會」今(4)、明兩天在台中盛大登場，邀請全國約700家觀光業者及公協會代表與會，現場設置300家媒合攤位，推廣特色旅宿、觀光工廠、商圈夜市特產與景點，帶來無限商機。

台中市長盧秀燕表示，台中有都市的繁華便利，也有愜意的鄉村田園風光，高鐵南來北往相當方便，歡迎大家到台中旅遊，感受城市魅力。

中華民國旅行公會全國聯合會今、明兩天在台中舉辦首屆全國性觀光產業論壇、媒合會及小鎮漫遊踩線活動，邀請交通部觀光局長周永暉、全聯會榮譽理事長姚大光、育達科大校長黃榮鵬等人進行專題報告與演講。

此外，全聯會更配合交通部觀光局年度小鎮漫遊年主題，在台中規劃6條踩線行程，涵蓋山海屯都知名觀光景點，邀請業者踩線體驗，作為套裝行程規畫參考。

盧秀燕指出，台中位居台灣中心，高鐵南來北往相當方便，不僅擁有繁華的都會景觀，也可享受愜意的鄉村田園風光，山城、海線多處景點都值得到訪，觀光資源豐富。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中主要24處遊憩景點，每年超過4,400萬人次到訪。為力拚經濟，觀旅局積極提升台中觀光行銷能量，包裝在地景點特色、活動節慶、創意話題等亮點，目標打造台中為名副其實的觀光首都。

據台灣旅行業國民旅遊發展協會統計，全台從事國民旅遊服務或設有相關服務的旅行社超過2,000家，每年貢獻逾4,000餘億元觀光產值。

此次觀旅局與中華民國旅行公會全聯會合作，舉辦大型觀光產業論壇及媒合會，可望有效提高台中市在觀光業界的能見度。

此外，也期盼透過遊程推介及安排踩線，讓全國觀光業者熟悉台中東勢林場、新社花海、大坑登山步道、高美溼地、大安濱海樂園等山海風光，以及台中國家歌劇院、美術園道、草悟道、光復新村、彩虹眷村、霧峰林家花園等人文景點。

林筱淇說，台中自今年下半年起，將陸續舉辦台中購物節、台中珍奶節、台中好湯溫泉季、台中大安沙雕音樂祭、台中自行車嘉年華、台中爵士音樂節、新社花海及2020台灣燈會等，歡迎全世界民眾一起到台中作客。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，以往全聯會均與飯店、旅行社進行產業媒合，此次擴大將OTOP(一鄉鎮一特產)，以及觀光工廠、商圈夜市納入合作範圍，邀請全台680多家旅遊業者齊聚台中，盼有效提升產業媒合率，帶動觀光經濟。