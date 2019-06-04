基亞攻大陸細胞治療市場 赴北京設子公司

2019-06-04 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



基亞（3176）搶進大陸細胞治療市場，基亞今（4）日召開股東常會，董事長張世忠說明，該公司今年營運重心以細胞治療、新藥開發為兩大主軸，而董事會後決議，基亞將在大陸北京設立全資子公司，在大陸細胞治療法規上路前先行卡位，最快年底可開始執行收費。

基亞4日股東會上，股東關心該公司與Oncolycs合作且授權給日本中外製藥的抗癌溶瘤病毒新藥OBP-301，後續開發規劃，也詢問基亞細胞治療當前布局概況。基亞表示，OBP-301首筆簽約金已經於5月收到，將於第2季財報顯現，而細胞治療將全面涵蓋亞洲市場，大陸是下一站。

基亞表示，為了瞄準中國大陸即將高速成長的細胞治療市場，基亞董事會昨日決議於北京市新設子公司，未來將於當地執行業務及策略合作，並可協助集團轉投資公司推廣業務。子公司名稱暫定為基亞生物科技(北京)有限公司，投資金額以人民幣2,000萬元或等值美元為上限。

大陸地區於今年3月29日公告《體細胞治療臨床研究和轉化應用管理辦法（試行）》（徵求意見稿）(即細胞管理辦法)，三甲醫院立案研究後，得將免疫細胞轉化為臨床應用，治療病患並得收費。

基亞指出，大陸的細胞管理辦法與台灣去年9月份通過之特管辦法規定相似，可望為細胞治療提供法源依據。惟大陸地區的細胞管理辦法適用範圍較廣，治療用體細胞並未限定於自體，也未限定可治療之疾病類別。

依據大陸癌症中心公布的2015年全國腫瘤登記資料，大陸地區每天有超過一萬人被確診為癌症，約佔全球新生癌症病例的49%。北京地區常住人口超過2000萬人，中央級與北京市級的衛生主管機關均位於北京市內。基亞公司選擇於北京市成立子公司，能就近與主管機關溝通、國家級學研單位合作，有助於業務與策略的進展。