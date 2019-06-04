不動產租賃公會全聯會理事長鄭俊杰 今授證就職
中華民國不動產租賃服務公會全國聯合會第一屆理事長鄭俊杰，以及租賃服務業營保基金委員會主任委員林培生，今(4)日在台中林酒店授證就職；鄭俊杰表示，隨著全聯會的成立，我國租賃產業規模將更趨健全。
「租賃住宅市場發展及管理條例」去年6月27日上路施行，即將屆滿一週年，因台灣的房價與物價持續走揚，推升租賃相關產業規模越來越大，商機更是難以計算，也讓租賃產業在近期爆紅，堪稱不動產業的新藍海。
據了解，目前成立租賃住宅服務公會的縣市包括六都，以及基隆、新竹市、宜蘭縣，籌備中的還有新竹縣及花蓮縣。而全國加入包租代管業許可的有641家業者，加入公會的則有343家，取得租賃住宅服務人員管理證照的有4,089人。
鄭俊杰説，早投入市場的從業人員已嚐到甜美果實，月入十萬的租賃業菁英大有人在，在產業普遍不景氣的狀況下，租賃菁英的表現格外亮眼。
業界估算，全台租屋人口已成長到近300萬人，而租賃產業的產值不只是提供包租代管、代租等服務，還有其他周邊收益。
在租賃專法的帶動下，將過去屬於灰色地帶的租賃市場導向透明化，這項租賃專法提供租賃雙方六大權益保障，包括租稅優惠、專業諮詢、包租代管等，期盼創造房東、房客、產業三贏。
鄭俊杰指出，2019年可說是包租代管的「現在進行式年」，專法上路後房東詢問度變高，委託開辦的租賃管理人員證照班也是場場爆滿，不少原從事房仲業的從業人員，熱切詢問兼職或全職轉做租賃市場的可能，足見租賃產業有其誘人之處。
房東方面，接受度也漸漸變高，不少高資產、大規模房東觀念扭轉，開始委託專業人員代管，房東、房客、產業都是正向看待，更加速租賃產業快速成長。
鄭俊杰說，目前六都均有成立租賃住宅服務商業同業公會，全聯會也在各界期盼下正式成立，租賃產業規模更顯健全，依循「人必歸業，業必歸會」的制度，從合法開始起步。
而擁有合法證照的專業租賃管理人員，加入及成為合法的包租代管業者，提供並維持專業及良好形象，產業未來勢必正向發展。
與不動產仲介經紀業相同，租賃住宅服務業也設有營業保證基金管理委員會，保護出租方及承租方的權益，保證金每家業者繳交15萬元，將來若發生交易糾紛，能以該基金協助解決。
租賃服務業營保基金委員會首屆主委，由高雄市不動產仲介經紀公會副理事長、高雄市租賃住宅服務公會第一屆理事長林培生擔任。
林培生指出，目前加入全聯會業者已有300多家，保證金規模突破5,000萬元，與不動產仲介經紀業營保基金相比，仍有不少成長空間。
林培生表示，由於專法訂有落日條款，實施兩年內，原先就從事租賃服務的既有業者，可緩繳保證金，期限到明年6月，因此預料明年下半年會有一波入會高峰潮。
而為了讓有意承租房屋的民眾，區別已加入全聯會且受營保基金保護的業者，未來全聯會將製作認證標章發給業者，方便市場辨識，並保障租賃雙方的交易安全，健全整體產業發展。
鄭俊杰現為台中市與台南市政府社會住宅包租代管業務委託業者大晟開發機構事長，與多個資產管理品牌公司執行董事，事業涵蓋土地開發、公設地、仲介、代銷、建設、土地重劃等，目前也擔任台中市租賃住宅服務公會第一屆理事長。
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