不動產租賃公會全聯會理事長鄭俊杰 今授證就職

2019-06-04 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中華民國不動產租賃服務公會全國聯合會第一屆理事長鄭俊杰，以及租賃服務業營保基金委員會主任委員林培生，今(4)日在台中林酒店授證就職；鄭俊杰表示，隨著全聯會的成立，我國租賃產業規模將更趨健全。

「租賃住宅市場發展及管理條例」去年6月27日上路施行，即將屆滿一週年，因台灣的房價與物價持續走揚，推升租賃相關產業規模越來越大，商機更是難以計算，也讓租賃產業在近期爆紅，堪稱不動產業的新藍海。

據了解，目前成立租賃住宅服務公會的縣市包括六都，以及基隆、新竹市、宜蘭縣，籌備中的還有新竹縣及花蓮縣。而全國加入包租代管業許可的有641家業者，加入公會的則有343家，取得租賃住宅服務人員管理證照的有4,089人。

鄭俊杰説，早投入市場的從業人員已嚐到甜美果實，月入十萬的租賃業菁英大有人在，在產業普遍不景氣的狀況下，租賃菁英的表現格外亮眼。

業界估算，全台租屋人口已成長到近300萬人，而租賃產業的產值不只是提供包租代管、代租等服務，還有其他周邊收益。

在租賃專法的帶動下，將過去屬於灰色地帶的租賃市場導向透明化，這項租賃專法提供租賃雙方六大權益保障，包括租稅優惠、專業諮詢、包租代管等，期盼創造房東、房客、產業三贏。

鄭俊杰指出，2019年可說是包租代管的「現在進行式年」，專法上路後房東詢問度變高，委託開辦的租賃管理人員證照班也是場場爆滿，不少原從事房仲業的從業人員，熱切詢問兼職或全職轉做租賃市場的可能，足見租賃產業有其誘人之處。

房東方面，接受度也漸漸變高，不少高資產、大規模房東觀念扭轉，開始委託專業人員代管，房東、房客、產業都是正向看待，更加速租賃產業快速成長。

鄭俊杰說，目前六都均有成立租賃住宅服務商業同業公會，全聯會也在各界期盼下正式成立，租賃產業規模更顯健全，依循「人必歸業，業必歸會」的制度，從合法開始起步。

而擁有合法證照的專業租賃管理人員，加入及成為合法的包租代管業者，提供並維持專業及良好形象，產業未來勢必正向發展。

與不動產仲介經紀業相同，租賃住宅服務業也設有營業保證基金管理委員會，保護出租方及承租方的權益，保證金每家業者繳交15萬元，將來若發生交易糾紛，能以該基金協助解決。

租賃服務業營保基金委員會首屆主委，由高雄市不動產仲介經紀公會副理事長、高雄市租賃住宅服務公會第一屆理事長林培生擔任。

林培生指出，目前加入全聯會業者已有300多家，保證金規模突破5,000萬元，與不動產仲介經紀業營保基金相比，仍有不少成長空間。

林培生表示，由於專法訂有落日條款，實施兩年內，原先就從事租賃服務的既有業者，可緩繳保證金，期限到明年6月，因此預料明年下半年會有一波入會高峰潮。

而為了讓有意承租房屋的民眾，區別已加入全聯會且受營保基金保護的業者，未來全聯會將製作認證標章發給業者，方便市場辨識，並保障租賃雙方的交易安全，健全整體產業發展。