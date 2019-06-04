名軒台中「夏卡爾」首購水岸宅 銷售破七成

2019-06-04 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



麗寶集團旗下名軒開發（1442），以「平價好宅」深耕自住市場，今年在台中市東區旱溪水岸第一排推出的「夏卡爾」預售案，以「1」字頭單價搶攻台中首購市場，銷售率迅速突破七成。

名軒靠著良好口碑與超高CP值獲得購屋人青睞，近年在台北、台中、桃園及宜蘭銷售建案，截至2018年底七大案，共創下平均近九成的銷售佳績，也為預計2020年第3季開始銷售、總銷達180億元的淡海新市鎮案做好準備。

此案為近2,000戶的大型社區開發案，產品規畫包括住宅、店面及辦公室，目前已全面動工，預計2022年交屋，後續業績穩定無虞。

名軒去年營收為9.45億元，稅後純益1.21億元，每股稅後純益0.4元；今年營運看旺，總經理李木鐸說，今年手上預計有新莊副都心富貴路新案、桃園「名軒夢享家」、宜蘭羅東「名軒國家PARK」三大案陸續完工。

法人估，上述三案總銷近50億元，已銷售並可供入帳約15億餘元。此外，名軒4月以8.6億元售出高雄岡山土地，預計處分利益1.6億元，初估可貢獻每股稅後純益約0.53元。

而在名軒邁向獲利高峰年的同時，位於台中市東區旱溪水岸第一排的「夏卡爾」，也在中部市場異軍突起，挾著大車站計畫、台糖湖濱生態園區、三井LaLaPort購物中心進駐、艾美酒店即將開幕等建設利多，買氣居高不下。

名軒分析熱銷主因，包括一層兩戶雙併格局：雖為首購產品，卻能保持居家的單純與社區齊質性。大3、4房低公設比：不走市場主流小坪數，改規畫39至42坪大3房、53坪大4房，加上僅31%低公設比，房數更足，坪數更大。

另外，稀有「1」字頭房價：此案以新古典泳池好邸為定位，訴求「買得起、住得好」的1字頭親民首購宅，在市區幾乎等同絕版，種種優勢，帶動銷量迅速衝破七成，成為名軒一大熱銷代表作。