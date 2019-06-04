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皇冠集團創辦人平鑫濤病逝 享壽91歲

爭工作權！ 汽車業：零組件應降稅

2019-06-04 17:19台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

段維中4日指出，整車與零件進口關稅現行稅率相近，使國產車製造成本居高不下，喪失價...
段維中4日指出，整車與零件進口關稅現行稅率相近，使國產車製造成本居高不下，喪失價格競爭優勢，國產車市場近十年來持續衰退。（photo by 吳婉瑜／台灣醒報）
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「進口車激增，台灣汽車業勞工工作權不保！」台灣機械業工會聯合會理事長段維中4日於公聽會中表示，整車與零件進口關稅現行稅率相近，非常不合理，如今國產車市佔率從2008年的81%降至2018年的53%。福特六和副總經理蘇嘉明也說，台灣獨有的機械技術對整體產業有幫助，希望不致面臨退場。

國產車製造成本高

段維中提到，整車與零件進口關稅現行稅率相近，使國產車製造成本居高不下，喪失價格競爭優勢，已嚴重壓縮國產車的生存空間，他警告，政府如再不思考應對政策，台灣國產車終將步入澳洲汽車製造產業全面撤出的慘況，屆時10餘萬汽機車產業勞工將面臨失業。

蘇嘉明表示，福特六和是我國汽車製造公司，在台灣已有47年歷史，零件都是在台灣製造。他提到，進口車的換修零件對消費者成本較高，國產車之於消費者和國家都很重要。他也說，台灣汽車勞工具有高技術的特質，很少雇用外勞，在技術方面也具有我國優勢，汽車業的衰退將衝擊整個產業發展與消費者。

經濟部：將研擬策略

「政府的政策應鼓勵MIT」國民黨立委李彥秀表示，相關零件機組關稅現階段應調整，尤其在中美貿易戰之下，關稅議題是政府部門首要思考的問題；國民黨立委吳志揚也說，中國去年整車業調降關稅至15%、汽車零組件統一降至6%，我國無論與他國進口車以及對岸汽車產業相比，競爭力都處於劣勢。

針對台灣機械業工會聯合會建議，國內未來生產之關鍵零組件(例如:引擎)調降進口關稅由17.5%降至合理稅率，經濟部工業局副局長楊志清當場回應，車輛公會已與經濟部針對調整汽車零件關稅率結構不合理的項目進行多次討論，未來也將針對調降關稅影響零組件產業，研議相關產業發展策略。

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