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皇冠集團創辦人平鑫濤病逝 享壽91歲

618年中慶將至 電商搶商機

2019-06-04 16:28經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

電商「618」年中慶即將開跑，包括中國大陸阿里巴巴集團，以及國內電商網路家庭（8044）、創業家兄弟（8477）等業者，近期如火如荼規劃促銷方案，全力把握商機。各電商今年除了奉上大把購物金，更大玩噱頭，如蝦皮和冠德建設合作，打造「豪宅任務」；創業家子公司松果購物祭出消費滿額再抽住宿卷。

Yahoo此次618年中慶，將祭出三大好康優惠，包括「狂灑上億紅包」，不需消費就可於Yahoo購物中心登記領紅包，人人有獎，首筆可獲得至少168元、最高618元購物金，最高三倍賺，預計將送出上億購物金；「爆賺儲值金」在618升級回歸，最高回饋1萬6,000元；Yahoo超級商城則號召旗下百大好店，啟動狂發億元折價券活動。

Yahoo動員雙平台搶商機，看好此波強檔好康與超進化購物功能，可望帶動整體業績成長三成，進一步突破歷年同期新高。

蝦皮以其擅長的「互動」搭配促銷，規劃618相關活動，第一天以「蝦券日」揭幕，預計送出百萬蝦券，6月5日到16日期間另有限量品牌神券1元搶購。6月5日起，蝦皮同步推出「618蝦皮大樂透」，讓消費者闖關解任務，爭取獲得20萬元的機會。此外，618年中慶當天將再加碼「豪宅任務」，單筆消費滿618元，有望獲冠德景觀豪宅免費入住一年。

蝦皮行銷部長廖君凰表示，蝦皮一直透過多元創意與消費者互動，2017年雙11贈出200萬買房頭期款，此次更攜手冠德建設，推出台灣電商史上首次千萬豪宅入住的回饋，藉由樂透任務及豪宅的創意回饋，相當看好今年的業績成長。接下來將有更豐富的娛樂、優惠上線，打造最與眾不同的電商年中慶。

國內網家和創業家，近期也將公布618年中慶活動內容。創業家動員旗下生活市集，以及子公司松果，共同拚搶商機，創業家將在旗下生活市集舉辦618活動，同時配合其六周年慶，進行多波段操作；松果活動預計自6月11日起展開，將有「天天爆款商品秒殺」、「進站即灑千萬購物金」等獎品，另6月17日和18日，加碼送千元無門檻折價券。

創業家兄弟電商年中慶
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