義联集團：未曾聘用楊秋興 對不實傳言提告

2019-06-04 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



網路上傳出楊秋興在義联任職，並涉及高雄市政府政策及人事等傳聞，義联集團發表正式澄清聲明並強調，此事全非事實，純屬憑空捏造，已委請林慶雲律師發布澄清聲明並將提告。

義联集團董事長林義守和義联集團發表聲明全文：

一、本人及義联集團均未曾聘任或僱用楊秋興先生擔任任何職務，未曾支付楊秋興先生任何薪資或乾薪，也未曾提供其任何辦公室或辦公場所，更無「讓楊去找韓，給他一些局處首長名單並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3,700這個數字」情事。

二、署名廖永發、賈文鐸、William Chase、梁國軍、Henry Jim、蔣臨沂、Shieh Tyng Chau、Neo Lee、周亮儒、李麗子者，陸續於民國108年6月1日、2日在臉書PO文散佈所謂：「楊秋興會背離韓國瑜，我南部球友說是因為他是林義守的『食客』之一，在義大有60坪大的辦公室，月領10萬元乾薪，林義守與王金平幫助韓勝選後，讓楊去找韓，給他一些局處首長名單並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3,700這個數字...」等情，全非事實，純屬憑空捏造。

其等所為已嚴重毀損本人及義联集團之名譽，明顯涉犯刑法誹謗罪，本人已委請林慶雲律師依法對其等提出刑事誹謗罪之告訴。