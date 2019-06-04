最美勞工遊行！400長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



歷經三次調解破局、啟動罷工投票後兩次協商皆未達共識，長榮空服員走上街頭，舉辦六四「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，下午1時30分上百人集結在長榮航空前民生東路上，工會喊出已有超過400人到場，現場也有許多工會到場聲援，稍後將沿民生東路、中山南北路，經凱道抵達終點站張榮發基金會。

現場時晴時雨，空服員身穿粉藍背心、頭戴寫著「長榮空服爭尊嚴」桃紅布條，來自台北、桃園、高雄的空服員聚集在現場，不少人剛下班頂著完整妝容到現場，高呼「長榮罷工、一定成功」、「空服員團結、台灣勞工加油」等口號，現場一下大雨、一下豔陽，雨衣穿穿脫脫，但人數也愈來愈多。

工會表示，今天遊行有三大亮點，一是出發前會打破「零工會」的冰雕，象徵打破長榮威權從打破零工會開始；二是行經行政院和總統府，在凱道合唱美麗島和勞動者戰歌，希望總統蔡英文總統和社會大眾可以看見，長榮空服員這場戰鬥，是為讓台灣民主走得更前面，且真正落實職場上。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，三年前支持華航空服員，「我挺空服員、爭取勞動權益」，卻被資方強烈打壓，更一度要開除他，但他所有勞工挺下來了，如今三年過去，不一樣的地方是職業工會做出改變，他依然支持空服員與所有勞工。他也批評桃園市政府為長榮撐腰，才讓長榮有恃無恐。