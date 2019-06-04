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最美勞工遊行！400長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 14:37聯合報 記者侯俐安╱即時報導

歷經三次調解破局、啟動罷工投票後兩次協商皆未達共識，長榮空服員走上街頭，舉辦六四「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，下午1時30分上百人集結在長榮航空前民生東路上，工會喊出已有超過400人到場，現場也有許多工會到場聲援，稍後將沿民生東路、中山南北路，經凱道抵達終點站張榮發基金會。

現場時晴時雨，空服員身穿粉藍背心、頭戴寫著「長榮空服爭尊嚴」桃紅布條，來自台北、桃園、高雄的空服員聚集在現場，不少人剛下班頂著完整妝容到現場，高呼「長榮罷工、一定成功」、「空服員團結、台灣勞工加油」等口號，現場一下大雨、一下豔陽，雨衣穿穿脫脫，但人數也愈來愈多。

工會表示，今天遊行有三大亮點，一是出發前會打破「零工會」的冰雕，象徵打破長榮威權從打破零工會開始；二是行經行政院和總統府，在凱道合唱美麗島和勞動者戰歌，希望總統蔡英文總統和社會大眾可以看見，長榮空服員這場戰鬥，是為讓台灣民主走得更前面，且真正落實職場上。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，三年前支持華航空服員，「我挺空服員、爭取勞動權益」，卻被資方強烈打壓，更一度要開除他，但他所有勞工挺下來了，如今三年過去，不一樣的地方是職業工會做出改變，他依然支持空服員與所有勞工。他也批評桃園市政府為長榮撐腰，才讓長榮有恃無恐。

工會表示走上街頭八大理由包含長年「零工會」、1994年成立工會長榮卻以關廠威脅、911事件無預警解僱600人、2008年公司強勢要求資深空服員選擇離職或到地勤，以及梅姬等颱風硬飛、空服員機上受辱事件、不雅影片不當約談等，認為這些事件顯示長榮威權、霸道色彩，並在出發前打破「零工會」的冰雕，象徵打破長榮威權從打破零工會開始。

長榮空服員下午上街遊行，反對資方剝削，要求合理工時。記者曾原信／攝影
長榮空服員下午上街遊行，反對資方剝削，要求合理工時。記者曾原信／攝影
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長榮航空空服員罷工
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