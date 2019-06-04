網家攜手碧兒泉 瞄準男性保養市場買氣

2019-06-04 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



重「面子」兼具內涵的潮男已成市場潛力股，電商平台網購通路近年來業績飆升，牽動美容市場更廣大關注度。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物今（4）日宣布攜手全球最大化妝品集團萊雅（L’Oreal），旗下專櫃保養品牌碧兒泉（BIOTHERM）即日起正式進駐PChome 24h。

碧兒泉將在PChome 24h站上，開設全台首家線上直營碧兒泉男仕（BIOTHERM HOMME）旗艦館。網家表示，這不僅提供男性消費者與百貨專櫃同步流行且最齊全的正貨商品，萊雅集團亦期望透過PChome本身因3C銷售起家、擁有廣大男性市場及快速到貨的服務口碑，為忙碌的現代男性提供速配又恰如其分的保養聖品。

PChome同步開設齊全的女性保養品專櫃，滿足摩登男女一站式購物需求。碧兒泉同時授權PChome線上購物通路會員享有「線上消費累積點數」、「每月會員禮」、「生日禮」、「續會禮」等各種藍卡會員專屬權益，單次消費滿3,500元以上即可入會，成為《in touch! Club》碧兒泉會員俱樂部藍卡會員。

網家指出，PChome 24h開設碧兒泉首周業績告捷，搭配每月24日「PChome24力」專屬購物日活動，5月24日暖身慶開跑當天，創下業績表現較平日成長高達15倍佳績。進一步觀察站上銷售單品，男性以洗面乳銷售最好，搭配控油商品為主；女性以口碑熱銷精露或精華液等質地較清爽的單品最為熱銷。

看準男性保養趨勢當道及其龐大商機，網家同時透過，PChome 24h將積極布局非3C美妝保養業種，引進國際大廠的美妝保養品牌，兼顧男性和女性市場，並將透過「官方直營」模式提供消費者最高品質的貨源商品。未來期望與更多國際品牌合作，大規模擴展美妝保養市場。

歡慶「碧兒泉男仕旗艦館」盛大開幕，PChome 24h陸續推出多種優惠，包含6月1日到30日下單最多享11件精美好禮、6月3日到6日買PChome 24h購物3C指定商品送碧兒泉500元折價券、6月14日到17日美妝全館指定品享85折折價券、6月24日到25日「PChome24力」限定加碼送6% P幣等好禮。