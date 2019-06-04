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年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

網家攜手碧兒泉 瞄準男性保養市場買氣

2019-06-04 14:16經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

重「面子」兼具內涵的潮男已成市場潛力股，電商平台網購通路近年來業績飆升，牽動美容市場更廣大關注度。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物今（4）日宣布攜手全球最大化妝品集團萊雅（L’Oreal），旗下專櫃保養品牌碧兒泉（BIOTHERM）即日起正式進駐PChome 24h。

碧兒泉將在PChome 24h站上，開設全台首家線上直營碧兒泉男仕（BIOTHERM HOMME）旗艦館。網家表示，這不僅提供男性消費者與百貨專櫃同步流行且最齊全的正貨商品，萊雅集團亦期望透過PChome本身因3C銷售起家、擁有廣大男性市場及快速到貨的服務口碑，為忙碌的現代男性提供速配又恰如其分的保養聖品。

PChome同步開設齊全的女性保養品專櫃，滿足摩登男女一站式購物需求。碧兒泉同時授權PChome線上購物通路會員享有「線上消費累積點數」、「每月會員禮」、「生日禮」、「續會禮」等各種藍卡會員專屬權益，單次消費滿3,500元以上即可入會，成為《in touch! Club》碧兒泉會員俱樂部藍卡會員。

網家指出，PChome 24h開設碧兒泉首周業績告捷，搭配每月24日「PChome24力」專屬購物日活動，5月24日暖身慶開跑當天，創下業績表現較平日成長高達15倍佳績。進一步觀察站上銷售單品，男性以洗面乳銷售最好，搭配控油商品為主；女性以口碑熱銷精露或精華液等質地較清爽的單品最為熱銷。

看準男性保養趨勢當道及其龐大商機，網家同時透過，PChome 24h將積極布局非3C美妝保養業種，引進國際大廠的美妝保養品牌，兼顧男性和女性市場，並將透過「官方直營」模式提供消費者最高品質的貨源商品。未來期望與更多國際品牌合作，大規模擴展美妝保養市場。

歡慶「碧兒泉男仕旗艦館」盛大開幕，PChome 24h陸續推出多種優惠，包含6月1日到30日下單最多享11件精美好禮、6月3日到6日買PChome 24h購物3C指定商品送碧兒泉500元折價券、6月14日到17日美妝全館指定品享85折折價券、6月24日到25日「PChome24力」限定加碼送6% P幣等好禮。

此外，網家也表示，消費者於PChome 24h購買碧兒泉產品，如同意於結帳頁面提供個人資料將同享碧兒泉官網及專櫃的會員積點服務。雙方釋出豐富行銷利多，強強聯手，預期將大幅帶動男性保養市場整體買氣，締造加乘效益。

網家強化「直營專櫃美妝保養」，線上官方直營碧兒泉男仕旗艦館盛大開幕。圖／網家提供
網家強化「直營專櫃美妝保養」，線上官方直營碧兒泉男仕旗艦館盛大開幕。圖／網家提供
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