台灣萊雅LUXE攜momo購物網 設全球第二家電商旗艦店

2019-06-04 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



富邦媒（8454）今（4）日宣布，結盟全球最大化妝品集團台灣萊雅LUXE美妝事業部正式結盟，旗下momo購物網成為LANCÔME蘭蔻全台唯一授權的線上旗艦店，也是全球第二家。富邦媒董座林啟峰表示，線上線下整合為新趨勢，能攜手萊雅是經過三、四年努力，「讓商品不破壞價格，還能以實體通路相同價格賣掉，才是學問」。

台灣萊雅LUXE美妝事業部總經理蔣喆敏表示，旗下品牌有99%業績來自實體通路，但近年來零售業趨勢走向新零售，25歲以下的Z世代消費者大部分購買行為在電商，看到消費者開始改變消費行為，所以決定與電商平台合作。除了momo購物網之外，目前萊雅在中國大陸則與天貓合作。

她提到，產品組合和價格部分，由於線上線下目標對象不同，因此產品會進行區隔，網路平台著重明星商品，實體通路則因有諮商和服務，客人可能會接觸到更多產品；目前線上現下客人重疊率只有2%，因此與momo合作後，對實體通路來說是互利雙贏，客人對品牌忠誠度會變高，願意停留更久，買更多。

至於價格，她說，與實體一樣，因為在電商平台開旗艦店，並不是為了要便宜促銷，而是因消費世代改變，所以定價和促銷會與實體同步，只是會根據百貨通路提供的優惠而有所不同。

林啟峰指出，過去以百貨為主要通路的專櫃美妝保養品牌，積極與電商進行更深入的合作，目前站內已進駐多達近3,000個美妝品牌，並有300個品牌開設旗艦店。

能與萊雅合作，是經過三年的努力，需讓品牌信任momo，「通路要偉大，必須有能力讓商品能以和實體通路相同價格賣掉，而不會破壞價格，這才是學問」，這也是品牌願意合作的關鍵之一。

momo購物網與萊雅自去年起展開緊密合作，旗下專櫃品牌、醫美品牌、開架彩妝及專業髮品皆紛紛進駐，且屢屢創下優異的成績，如今年第一季專櫃美妝品牌Biotherm碧兒泉年增率達300%、Shu uemura植村秀亦有高達200%的銷售成長，讓momo購物網成為L’OREAL旗下高端品牌LANCÔME開拓台灣虛擬通路的首選，更為全球第二個直營虛擬通路合作夥伴。