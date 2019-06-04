空服「苦站」抗議常過勞航班 長榮7月再推東京專飛班

2019-06-04 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮勞資爭議愈演愈烈，桃園市空服員職業工會將於下午展開遊行。針對工會所提出的三個當天來回航班，長榮說除金邊航線已實施包月專飛班外，東京及北京航班每位空服員平均約4到6個月飛一次，桃園-東京BR198／BR197航班，7月起也將比照桃園-金邊採包月專飛派遣。

至於調解會議及重啟協商會議中提出6到8月雷雨季及跑道歲修的月份過夜之方案，雖然工會未接受，長榮仍於6月開始實施。

長榮說，公司持續逐步提升員工勞動條件，工會卻屢次指控在過去與資方的20次團協協商會議中並無任何進展，但事實是，公司對於工會每項訴求都提出合理對案或意見，也都有發布聲明稿讓社會大眾了解協商的進度及內容。雖然工會在去年11月片面中斷協商會議，長榮仍持續改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、優化部分較為辛勞航班派遣方式，均已陸續實施。

目前長榮已推出改善方案如下：

一、符合法規及業界派遣慣例，要求過夜太過牽強

長榮說，此次遊行，工會三位空服員以「苦站」作為拒絕超時工作、改善過勞航班的象徵，但事實上，以桃園東京為例，所謂11小時的執勤時間，包含了報到／報退地點往來機場交通、用餐等無提供勞務時間，並非全程都在進行高強度勞動。但工會刻意以所謂「苦站」的方式企圖片面扭曲社會大眾對空服員工作的認知，並以此作為要求必須過夜的理由，長榮航空實難接受。

二、桃園飛金邊航線採包月專飛，深受空服員喜愛

桃空職工所提當天來回的桃園飛金邊BR265／BR266航班，已採取包月專飛方案，該方案為自願報名，報名人數踴躍，此方案為空服員只飛桃園-金邊航線，一個月只要上班10天，其餘20天可以休假，或可以再自行申請搭配區域過夜班或歐美長程航班。包月專班的優點為固定班表，不會有調時差問題；固定空服員，工作默契佳；休假天數多；收入不變；具有彈性，想增加收入者還可自選多飛過夜班。

三、桃園飛東京，七月起推出專飛班、冬季班表過夜

桃園飛東京BR198／BR197航班，今年7月起也將比照桃園飛金邊採包月專飛派遣，但因工會抵制此種班型，讓許多想報名的空服員有所忌憚，但目前報名人數也已額滿，即將啟動的東京專飛方案。另外，對於每年10月底至次年3月因氣候因素超時風險較高，長榮航空也於調解會議及重啟協商會議中皆提出冬季班表過夜之方案，但工會並未同意 ，堅持主張全年外站過夜為唯一方案。

四、桃園飛北京，雷雨季及跑道歲修期間過夜

桃園飛北京BR716／BR715航班，去年已實施空服員於8月雨季過夜，長榮航空也於調解會議及重啟協商會議中提出6-8月雷雨季及跑道歲修的月份過夜之方案，雖然桃空職工也未接受，但長榮航空仍於今年6月開始實施。

五、長榮無過勞航班，逐條航線檢視疲勞度進行改善

長榮說，空服員派遣均符相關法令規範，每月平均飛時為75小時，每月平均工時（包含飛時、公司待命、上課受訓等時數均計入）則為120小時，遠低於法規上限。部分區域航線的航班，偶因突發事件如天候、軍演、機場流量管制、機械故障等因素，致工時超過12小時，但占比僅為所有航班一年總飛航班次的0.1%到0.3%，機率極低。

雖然目前法院在個案上有判決認為類似突發狀況所致超時並未違反勞基法規定，長榮航空仍然積極思考如何杜絕單一航班超時的發生，因此針對幾條較易遇到突發事件的航班，視其個別狀況提供優化派遣方式，超時次數已經逐年降低，但工會堅持只有在外站過夜為唯一解決方法。

六、IATA下修航空業獲利展望 內耗將喪失競爭力

長榮說，航空產業的經營具有高度不確定性，日前國際航空運輸協會（IATA）已下修今年航空業的獲利展望，獲利幅度較六個月前驟降21%，可見經營環境的困難，公司在提升勞動條件的同時，必需要兼顧國際競爭力以及公司的永續經營，這樣內耗只會讓公司競爭力喪失殆盡，這絕不是全體同仁所樂見。