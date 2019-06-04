富邦媒、台灣萊雅結盟 LANCÔME蘭蔻官方旗艦店上線

2019-06-04 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



富邦媒（8454）今（4）日與全球最大化妝品集團台灣萊雅攜手宣布，momo購物網與台灣萊雅LUXE美妝事業部正式結盟，全台第一家線上「LANCÔME蘭蔻官方旗艦店」上線，宣示積極投入新零售市場。富邦媒董事長林啓峰表示，過去以百貨為主要通路的專櫃美妝保養品牌，積極與電商進行深入的合作，全球性品牌電商化蔚為風潮，此次雙品牌的合作，將串聯起粉絲經濟規模，再立美妝市場新標竿。

林啓峰表示，momo在美妝市場營運具備穩健的實力，去年無論在業績、訂單、購買金額皆維持在雙位數的成長，加上近年積極深耕品牌合作，獲得許多美妝品牌支持與肯定，目前站內已進駐多達近3,000個美妝品牌，為台灣美妝品類第一大B2C電商平台。

林啓峰表示，momo與L’OREAL自去年起展開緊密的合作，旗下專櫃品牌、醫美品牌、開架彩妝及髮品皆紛紛進駐，且銷售表現亮眼，如今年第1季專櫃美妝品牌Biotherm碧兒泉年增率達300%、Shu uemura植村秀亦有200%的銷售成長，讓momo成為L’OREAL旗下高端品牌LANCÔME開拓台灣虛擬通路的選擇，且為其全球第二個直營虛擬通路合作夥伴。