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長榮航：派遣符合標準 三航班要求過夜太牽強

2019-06-04 12:10經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）今（4）日展開遊行，長榮航空也回應表示，公司已持續逐步提升員工勞動條件，對於工會每項訴求都提出合理方案及意見，桃空職工卻屢次指控並非事實。尤其，長榮航空的排班都符合法規及業界派遣慣例，工會要求特定航班要過夜，有些實在太過牽強。

桃空職工停止團協協商會議後，在桃園市勞動局舉辦的三次調解會議，及最近二次的重啟協商會議，長榮航空也都秉持誠意協商的原則，雖然桃空職工在去年11月片面中斷協商會議，長榮航空仍持續改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、優化部分較為辛勞航班派遣方式，均已陸續實施。

桃園-東京7月起推出專飛班、冬季班表過夜， 桃園-東京BR198／BR197航班，今年7月起也將比照桃園-金邊採包月專飛派遣，但因桃空職工鼓譟其會員抵制此種班型，讓許多想報名的空服員有所忌憚，但目前報名人數也已額滿。

長榮航空也指出，桃空職工還是以「認知差距過大」拒絕討論公司所提方案，就是以「公司沒有誠意」為由拒絕針對其訴求提出說明或依據，期間更多次以不實指控與抹黑長榮航空來激化空服員的情緒，實難看出桃空職工有想要進行理性協商的意願。

針對工會所提出的三個當天來回航班，除金邊航線已實施包月專飛班外，東京及北京航班每位空服員平均約4-6個月飛一次，且公司已推出改善方案如下說明。

符合法規及業界派遣慣例，要求過夜太過牽強，此次遊行，桃空職工要三位空服員以「苦站」作為拒絕超時工作、改善過勞航班的象徵，但事實上，以桃園東京為例，所謂11小時的執勤時間，包含了報到/報退地點往來機場交通、用餐等無提供勞務時間，並非全程都在進行高強度勞動。

但桃空職工刻意以所謂「苦站」的方式企圖片面扭曲社會大眾對空服員工作的認知，並以此作為要求必須過夜的理由，長榮航空實難接受。

舉例而言，在桃園－東京航線中，業界大多沒有單段即過夜的情形，多數航空公司仍為兩段班或當日來回班，長榮提出的冬季班表過夜與專飛方案，仍優於業界水準。

桃園-金邊航線採包月專飛 深受空服員喜愛，桃空職工所提當天來回的桃園-金邊BR265/BR266航班，已採取包月專飛方案，該方案為自願報名，報名人數踴躍，此方案為空服員只飛桃園-金邊航線，一個月只要上班10天，其餘20天可以休假，或可以再自行申請搭配區域過夜班或歐美長程航班。

包月專班的優點為: 一、固定班表，不會有調時差問題；二、固定空服員，工作默契佳；三、休假天數多；四、收入不變；五、具有彈性，想增加收入者還可自選多飛過夜班。

今年3月金邊航線實施專飛派遣後，航班從未超時，也滿足專班組員既可兼顧家庭又可維持收入之需求，而且常搭乘此航線的旅客也因為常看到熟悉的空服員，覺得十分親切而寫信讚揚空服員。

東京專飛方案 資料來源：長榮航空
東京專飛方案 資料來源：長榮航空
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長榮航空空服員航線
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