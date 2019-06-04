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長佳多角化經營 躍身場館經營高手

2019-06-04 11:45經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長佳（4550）多角化經營，近年來更跨足運動休閒場館營運管理，這是結合一群專業運動人才經營團隊，未來不排除找到BOT合作工程，建造屬於自己的運動場管，透過專業團隊來規畫多功能運動場管，更適合各種運動活動推廣，同時也增加業務收入。

長佳目前負責營運管理的有國立台北教育大學泳健館，新北市中和、新北市板橋及台北市中正三座國民運動中心以及台北市和平籃球館經營管理權。其中，和平籃球館經營一直獲得好評，也引進更多的歌劇等藝文活動來到場館演出，讓場館的更多功能使用。

今年在機電工程、運動場管的管理等收入都會比去年好，今年營運展望可望比去年好。今年已經拿到中國客戶廣州、武漢機電工程訂單，今年會依完工比率認列，所以不只是上半年營收表現不錯，下半年營收還有成長空間。

長佳今年以來營運成績都表現很不錯，108年第1季擺脫去年同期虧損的窘境，稅後純益1,148萬元，每股盈餘0.32元，2019年4月合併營收1.26億元年增44.28%，核心業務橫跨兩岸，同時也朝向多角化經營，不但在本業機電以外，海外投資部門以及運動管理產業，各方面的業務都開始發酵，今年營運概況可望比去年好。

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