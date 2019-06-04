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長榮工會遊行 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 11:24聯合報 記者王敏旭╱即時報導

長榮空服員今日下午走上街頭，交通部長林佳龍說，昨展開第3次勞資再協商，雙方面意見還沒辦法一致，知道今天工會遊行，據工會表示目前參與罷工投票的人數，已經取得可以罷工權利，交通部已做好面對罷工的準備。

林佳龍今上午前往坪林行控中心視察，林佳龍受訪指出，目前確定工會取得罷工權，但希望工會可以非常和平表達訴求，讓社會更了解工會的心聲，也呼籲長榮資方也能夠在傾聽工會心聲。

林佳龍說，交通部已做好第2階段的應變計劃，若假設發動罷工後，涉及乘客權益、飛安部分，已做好協助旅客簽轉其他航空公司，同時要求長榮公司確保國內一些航線不能停掉。

目前台灣到馬祖只有立榮在飛，林佳龍指出，一但罷工取消這航線，會影響國人的權益，會造成外島生活上的不便，初步先協調軍方應變，船舶、飛機都已經準備，要做好會罷工準備。

林佳龍指出，勞資雙方有些訴求相互接近，但卡在關鍵的「禁搭便車」，他知道對公司來說這是底線，但可以考量用其他方式讓工會更可以照顧會員，這方式是很多的企業也都有，也不是第一次，長榮資方現在是最關鍵角色。

林佳龍呼籲，盼勞資雙方能夠勞資一體，善待彼此，相信用家人的態度來對待，才能夠求取最大共識，期待長榮資方能夠考量避免真正進入罷工程序，工會取得罷工權也不一定要訴諸罷工，除展現自己團結也還能坐下來談。

長榮空服員今日下午走上街頭，交通部長林佳龍說，據工會表示目前參與罷工投票的人數，...
長榮空服員今日下午走上街頭，交通部長林佳龍說，據工會表示目前參與罷工投票的人數，已經取得可以罷工權利，交通部已做好面對罷工的準備。記者王敏旭／攝影
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