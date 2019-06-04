影／長榮空服將上街 三名「 苦站代表」凌晨4時就在這

2019-06-04 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮空服員今日下午走上街頭，終點站為張榮發基金會。桃園市空服員職業工會派出三名「 苦站代表」，從凌晨4時就在終點等候空服員抵達，希望藉由站立近12小時，凸顯台北飛北京、金邊和東京常面臨超時工作問題。

苦站代表說，今天只是「站」12小時，平常空服員更辛苦，精神、體力、勞動力遠遠超過12小時，希望可以打破外界對空姐「養尊處優」印象，至上午10時，苦站已經邁入第六小時。

歷經三次調解破局、啟動罷工投票後兩次協商皆未達共識，長榮空服員今天下午1時30分將走上街頭，舉辦六四「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行。工會預估將有500到1000人響應，從長榮國際股份有限公司，經過凱道，一路走到終點站財團法人張榮發基金會。

工會表示，此次遊行有三大亮點，一是出發前會打破「零工會」的冰雕，象徵打破長榮威權從打破零工會開始；二是行經行政院和總統府，在凱道合唱美麗島和勞動者戰歌，希望總統蔡英文總統和社會大眾可以看見，長榮空服員這場戰鬥，是為讓台灣民主走得更前面，且真正落實職場上。

三名「 苦站代表」廖以勤、曲佳雲、黃君婷自凌晨4時起就在終點等候所有人抵達，胸前各自掛上金邊打來回、東京打來回、北京打來回牌子，並寫上所對應航班及飛時，演示出三大紅眼過勞航班，皆瀕臨超時工作的12小時，希望資方可以重視勞方拒絕超時工作、改善過勞航班的罷工訴求。

目前苦站已經邁入第六個小時，工會代表在每過一小時就會比對在飛機上的狀況，像是前兩個小時是空服員準備時間，飛機這時才可能開始後推，到了第三小時飛機起飛，第五小時降落，第六小時再次起飛。

曲佳雲說，這只是表定時間，還有許多突發狀況跟隱形工時，疲累程度不是一般民眾可以想像。曲佳雲也說，象徵性選這三個容易超時的航班，只要有任何延遲就會超過勞基法上限，也就是12小時，而這兩年長榮超時航班勞檢超過120次，罰鍰累計僅150萬，對資方來說根本不算什麼罰金，看不出誠意要改善跟照顧空服員健康。

廖以勤則說，若飛機是全滿狀態，空服員連喝水、上廁所時間都沒有，長榮明明有很高的獲利、有盈餘，工會的訴求並不過份，希望社會大眾可以正視疲勞航班、工作超時問題，因為空服員在機艙跟民眾安全息息相關，防線不能往後退，空服員是第一線的防備者，也是最後一線的守護者。

此次遊行不僅長榮空服員響應，還有許多交通運輸工會也到場聲援，據了解華航有數十名空服員將到場力挺。華航企業工會理事長劉惠宗說，請大家勞工挺勞工，沒上班可以參加，訴求完全是工會最核心價值，航空業只要有空都會去。高鐵產業工會則說，目前跟高鐵也在進行團體協約談判，勞工董事同是長期在爭取的項目之一，很理解空服工會訴求，屆時會有15人到場相挺。