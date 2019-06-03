惠宇建設今年推案大爆發 總銷金額逾120億元

2019-06-03 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中部知名建商惠宇建設今年推案大爆發，總經理顏定滄今(3)日表示，中部房地產市場逐步升溫，惠宇今年在七期、國美館及北屯捷運機廠特區，預計有4件新案陸續進場，總銷金額超過120億元。

惠宇在北屯捷運機廠特區推出總銷20億元的「惠宇千曦」日前開賣，結果138戶在不到3小時銷售一空，除展現惠宇超強的品牌力，也反應市場買氣升溫。

位於單元三的「惠宇五十七間堂」今天完工交屋，顔定滄強調，此案訴求在都市「重建」森林自然生態，營造出「隱的奢華、隱的意境、隱的樂活」山林景觀，宛若世外桃源秘境，並獲頒台中市「第五屆都市空間設計大獎特別獎」殊榮。

「惠宇五十七間堂」前門庭及後院，台灣數十種原生種如五葉松、梅花、櫸木、竹柏、青楓、光臘樹、竹林、大小喬木扶疏錯落其間，林中幾處大石清風閒坐，外景對外是一景，開放給社區街坊鄰居共享，讓居民可以隨意走進森林，休憩小坐；內景對內則又成一景，各應其心，各取所需。

顔定滄説，這是惠宇建設長期以來人與自然共生共享、友善鄰里的設計理念。景觀沿街設計，鄰里生熊自然串接，難覓山林雅境，竟也為鄰地社區而生，街坊宛若面對大公園，總體環境大幅高昇，區域房地也悄悄厚其價值。

共享的理念，除了建築設計之外，也落實在日日夜夜的社區生活之中，惠宇社區內共享理念，具體上有：交屋提供多部共享共用腳踏車，便於住戶運動休閒及採買；都市房子不可能空間很寛裕，減少不常用家具及餐具採買，交屋特別提供數十套中西合併餐具供住戶借用，並提供賞心悅目的餐桌布置顧問服務。

另外，顔定滄也預告，惠宇在七期大墩七街新案，預訂8月進場，此案訴求戶戶面對2.6萬坪文心森林公園，產品規畫80、100坪大格局，總銷達40億元。