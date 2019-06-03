親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
稅務法務
房市情報

川普抵英 飛機降落前大罵倫敦市長「魯蛇」

晶泉丰旅三周年 入住可欣賞邀頂級藝術家演出

2019-06-03 18:07經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅（Wellspring by Silks）」迎接三周年，精心推出結合沉浸式藝術表演的住房專案「沁夏。無眠」，邀請台灣新銳編舞家葉名樺與聲音探索家Mark Van Tongeren攜手，於頂樓、星空下共舞，旅人下榻可體驗不同的藝術美學，6月23日一日限定登場，入住再享「南法香頌」舒眠禮盒及延後退房，每房6,999元起，即日起開放訂房。

晶華國際酒店集團長期深耕觀光產業，旗下精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅」座落於礁溪市區，不同於一般以親子客群為主的飯店，「晶泉丰旅」從2016年開幕以來，無論是空間設計或氛圍營造，皆與藝術、美學深度連結，2017年更獨步推出「藝術家駐村計畫」，提供各界優秀藝術家進駐飯店創作，和旅人近距離互動，深受追求靜謐及獨特體驗的旅人喜愛。

迎接酒店開幕三周年，「晶泉丰旅」期望為提供旅人不同凡享的旅宿體驗，特別邀請知名女性編舞家葉名樺、荷蘭籍泛音藝術家馬克．范．湯可鄰（Mark van Tongeren）攜手，於頂樓的無邊際溫泉泳池旁共演，伴隨星空微光，舞者以簡約的肢體符號、襯著聲音藝術家低語呢喃，使旅人的意識隨著夜晚推移，身心及感官逐漸獲得放逐，從無眠、直至入眠。

葉名樺表示，此次演出是從自己的成名作品〈寂靜敲門〉延伸而來，其創作靈感是源於藝術家感受到自然變化瞬息萬千的力量，藉此探討人類和環境間的相互牽連；現場聲音特別請來泛音（Overtone）大師馬克共演，「泛音」是一種流傳百年的古老吟唱技法，表演者必須以專注的狀態協調喉部肌肉、詠唱出精緻、空靈的曠野魅音，「希望藉由演出、帶領觀者跳脫日常的喧囂，放開感官、回到身體最純粹的狀態。」

晶泉丰旅總經理陳惠芳表示，「晶泉丰旅」從開幕迄今，一直堅持「以藝集眾、以文匯客」的行銷主軸，不僅於2017年獲得德國紅點室內設計殊榮，期間也持續與各領域的藝術家合作，希望透過與文化、藝術的深度連結，形塑「晶泉丰旅」獨特的品牌定位，「我們將飯店視為連結旅人與文化、藝術的平台。」在競爭日漸激烈的飯店產業中，創造更多的可能性。

周年慶專案「沁夏。無眠」即日起開放預訂，星空夜演分為兩個場次，單場開放15人入場，入住再享天然香氛品牌「南法香頌」舒眠禮盒及延後退房服務。另外，歡慶「晶泉丰旅」三周年，旅人於官方FB粉絲團按讚，貼文指定留言「晶泉丰旅生日快樂」並公開分享，即有機會抽中市價高達5,900元的「DELSEY」23吋法國時尚行李箱。

「晶泉丰旅」推出周年慶專案「沁夏。無眠」，每人3,500元有找。晶泉丰旅／提供
「晶泉丰旅」推出周年慶專案「沁夏。無眠」，每人3,500元有找。晶泉丰旅／提供
分享
「晶泉丰旅」周年慶專案將邀請藝術家於頂樓、星空下共演。晶泉丰旅／提供
「晶泉丰旅」周年慶專案將邀請藝術家於頂樓、星空下共演。晶泉丰旅／提供
分享
預訂周年慶專案「沁夏。無眠」，可享天然香氛品牌「南法香頌」舒眠禮盒。晶泉丰旅／提...
預訂周年慶專案「沁夏。無眠」，可享天然香氛品牌「南法香頌」舒眠禮盒。晶泉丰旅／提供
分享

藝術家溫泉

相關新聞

瞄準循環經濟新商機 工研院與芬蘭Pöyry集團跨國合作

2019-06-03 16:36

羅芙奧春拍趙無極油畫 一張畫抵三棟豪宅

2019-06-03 15:50

華航慶三熊友達號兩周年 高雄-熊本優惠整年

2019-06-03 15:29

歡慶生活市集六周年 創業家祭「5專區+4好康」

2019-06-03 14:53

崇友接單傳捷報 今年可望優於去年

2019-06-03 14:47

國際官司敗訴判賠三千萬美元 遠航：財務一切正常

2019-06-03 14:42

三洋紡、來思達結盟 布局多角化

2019-06-03 14:31

空服員罷工訴求「勞工董事」 法界：可能不合法

2019-06-03 14:28

國人自行打造鑽探船「奧黛麗絲號」 旗津碼頭亮相

2019-06-03 14:20

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

土耳其買美廢鋼將屆滿足點 豐興：居高思危

2019-06-03 11:42

王品兩品牌 殺進台中新公益路商圈

2019-06-03 11:23

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

繁榮大高雄論壇／城市行銷 要做好做滿

2019-06-03 00:28

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

點子農場／時尚創新 用哲學加值

2019-06-02 23:49

管理錦囊／打造領導魅力 從四件事做起

2019-06-02 23:49

智慧經營／南園…管家服務 輸出海外

2019-06-02 23:49

經濟書坊／向上管理

2019-06-02 23:48

中鋼維安進化…防諜變防駭

2019-06-02 23:37

什麼船都能造！ 台船打造高級海洋研究船

2019-06-02 22:32

擴大自行車路網 交通部2021要推「台灣自行車旅遊年」

2019-06-02 13:32

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:56

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:50

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

TIPS創新課程：提升產業智財管理能量

2019-05-31 10:10

臺大管理碩士學分班、法律學分班 早鳥優惠只到今天5/30

2019-05-30 00:00

彰銀經營權爭奪 將重啟訴訟近身肉搏戰

2019-05-27 15:58

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積出貨華為 美無可奈何

2019-06-03 00:21

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

學者：美中貿易戰恐將演變成災難片

2019-06-02 22:16

到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30

貿易戰效應 台廠被追問：非陸產能有多少？

2019-06-02 23:45

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42

貿易戰升級 王美花：中國不可靠清單範圍到底為何？

2019-06-02 22:14

郭台銘示警 更大海嘯將來臨

2019-06-03 00:18

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多

2019-06-03 17:25

傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22

鴻海、夏普 調整跨國產線

2019-06-03 00:18

大同條款 四類企業當心變天

2019-06-02 23:24

科技業新話題…你有多少非陸產能？

2019-06-03 00:25

什麼船都能造！ 台船打造高級海洋研究船

2019-06-02 22:32

政策推少賣高儲蓄保單 顧立雄十張保單有九張是儲蓄險

2019-06-03 15:48

重購退稅 清查三大違規行為

2019-06-02 23:37

中國產品透過台灣洗產地？經濟部3點澄清

2019-06-02 22:45

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

代工廠應變 轉進東南亞

2019-06-03 00:24

寶成50週年慶 蔡佩君挺大肚子投入原生林復育

2019-06-03 11:44

蔡總統喊五千億…回台投資 到年底僅1137億

2019-06-02 23:38

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

中租黃金十年 資產衝兆元

2019-06-02 23:27

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

飯店拚謝師宴生意 送任天堂Switch

2019-06-03 01:41

美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

新台幣勁揚1.09角 收31.503元

2019-06-03 16:26

代工廠移轉產能…零組件、人力運輸 挑戰大

2019-06-03 00:24

面板雙虎衝刺利基型業務 擺脫低潮

2019-06-03 00:14

公司法新制成奪權工具？ 經部澄清

2019-06-02 23:21

長榮空服員 6月4日上街頭遊行

2019-06-02 21:44

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

本周指標／美經濟衰退風險上升

2019-06-02 23:35

個人賣電收入 要稅

2019-06-02 23:37

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

基亞細胞治療 補齊最後拼圖

2019-06-02 23:42

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

高雄循環專區設置計畫 啟動

2019-06-02 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top