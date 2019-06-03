晶泉丰旅三周年 入住可欣賞邀頂級藝術家演出

2019-06-03 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅（Wellspring by Silks）」迎接三周年，精心推出結合沉浸式藝術表演的住房專案「沁夏。無眠」，邀請台灣新銳編舞家葉名樺與聲音探索家Mark Van Tongeren攜手，於頂樓、星空下共舞，旅人下榻可體驗不同的藝術美學，6月23日一日限定登場，入住再享「南法香頌」舒眠禮盒及延後退房，每房6,999元起，即日起開放訂房。

晶華國際酒店集團長期深耕觀光產業，旗下精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅」座落於礁溪市區，不同於一般以親子客群為主的飯店，「晶泉丰旅」從2016年開幕以來，無論是空間設計或氛圍營造，皆與藝術、美學深度連結，2017年更獨步推出「藝術家駐村計畫」，提供各界優秀藝術家進駐飯店創作，和旅人近距離互動，深受追求靜謐及獨特體驗的旅人喜愛。

迎接酒店開幕三周年，「晶泉丰旅」期望為提供旅人不同凡享的旅宿體驗，特別邀請知名女性編舞家葉名樺、荷蘭籍泛音藝術家馬克．范．湯可鄰（Mark van Tongeren）攜手，於頂樓的無邊際溫泉泳池旁共演，伴隨星空微光，舞者以簡約的肢體符號、襯著聲音藝術家低語呢喃，使旅人的意識隨著夜晚推移，身心及感官逐漸獲得放逐，從無眠、直至入眠。

葉名樺表示，此次演出是從自己的成名作品〈寂靜敲門〉延伸而來，其創作靈感是源於藝術家感受到自然變化瞬息萬千的力量，藉此探討人類和環境間的相互牽連；現場聲音特別請來泛音（Overtone）大師馬克共演，「泛音」是一種流傳百年的古老吟唱技法，表演者必須以專注的狀態協調喉部肌肉、詠唱出精緻、空靈的曠野魅音，「希望藉由演出、帶領觀者跳脫日常的喧囂，放開感官、回到身體最純粹的狀態。」

晶泉丰旅總經理陳惠芳表示，「晶泉丰旅」從開幕迄今，一直堅持「以藝集眾、以文匯客」的行銷主軸，不僅於2017年獲得德國紅點室內設計殊榮，期間也持續與各領域的藝術家合作，希望透過與文化、藝術的深度連結，形塑「晶泉丰旅」獨特的品牌定位，「我們將飯店視為連結旅人與文化、藝術的平台。」在競爭日漸激烈的飯店產業中，創造更多的可能性。