天成飯店開起冰店 超濃奶香引爆話題

2019-06-03 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



時序入夏，暑氣逼人，來碗沁涼的冰品消暑，乃人生一大享受。台北天成飯店推出全新品牌「車頭站古早味冰品」，菜單上除了芒果雪花冰、乳香雙芋冰、木瓜牛奶等冰品外，還有天成人氣商品「東坡肉刈包」，鹹甜口味齊發攪動味蕾。

車頭站古早味冰品目前在試營運期間，預計5日開幕，匯聚多款美味甜品，有古早味黑糖剉冰、還有萬丹紅豆的紅豆牛奶冰，深受大眾喜愛的芒果雪花冰、芋香馥郁的乳香雙芋冰等。

該店最大特色，就是使用大量花蓮特色食材，像鮮果牛奶類（西瓜、木瓜牛奶等）全部選用花蓮瑞穗的吉蒸鮮乳。吉蒸鮮乳在台北很少見，更極少有店家用於製作冰品，但它可是有「後山最優質牛奶」的美譽。其滿滿的牛奶香，濃郁順口，很多人喝過吉蒸牛奶後，就再也回不去了。

另外也使用花蓮的洛神花蜜餞，可加入黑糖剉冰中，酸甜滋味令胃口大開。

至於芒果雪花冰，每碗同時含有愛文及金煌兩種口味的芒果，其香氣甜味各具特色，滿滿鋪於細緻如雪般的冰上，再挖上一球芒果冰淇淋，最後淋上香甜濃郁的煉乳，迷人的香氣、滑順的口感，冰涼解暑。

另一個招牌是乳香雙芋冰，選用香氣濃郁的大甲芋頭，以冰糖蜜漬小火熬煮一小時，搭配自製的大甲香芋泥，雙重口感，濃濃誘人芋香，煉乳為甜加分，古早味立現。

除了冰品，還有嚴選多款堅果並細心熬製成的芝麻糊、核桃糊、芋泥糊等。為讓消費者有更多不同選擇，推出單點東坡肉刈包，由40年掌勺經驗的天成飯店集團行政總主廚王書年監製，每份只要65元。