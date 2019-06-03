高速公路服務區國際合作 新東陽與韓國大保集團締盟

2019-06-03 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



擁有高速公路關西、西湖、清水及南投等服務區經營權的新東陽，近日與韓國大保集團完成跨國企業締盟，透過彼此成功經驗的分享與學習，提供產品差異與服務創新，預期在企業共同的合作與協助下，必能共創服務區的新里程碑。

據指出，韓國大保集團跨足建築、資訊、高爾夫球休閒事業及商場的經營，除了是韓國高速公路興建及電子收費系統建置主要廠商，其大保流通公司在韓國為最大的服務區經營企業，目前經營56個高速公路服務區。

新東陽自2017年即赴韓國大保集團參訪觀摩，爾後也陸續進行互訪與交流，更於今年5月24日受邀至韓國參加大保集團Green Concert年度活動並正式簽訂企業友好合作協議，當日由大保流通代表理事金鎮敬與新東陽總經理麥升陽共同簽署。

這次合作不僅啟動台韓國道文化及資訊交流，未來兩大企業也將透過更多國際商業聯盟，在不同領域展開積極的發展，新東陽總經理麥升陽表示，透過台灣、韓國兩大高速公路服務區最好的經營團隊攜手合作，期望能讓兩國的民眾享受更具國際水準的服務。