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瞄準循環經濟新商機 工研院與芬蘭Pöyry集團跨國合作

2019-06-03 16:36經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

循環經濟新浪潮快速崛起，工研院為搶攻循環經濟商機，今（3）日整合多項循環再利用研發成果，進軍在芬蘭赫爾辛基舉辦的世界循環經濟論壇（WCEF），讓台灣循環經濟研發成果登上國際舞台，吸引全球與會業者興趣與洽詢。並與芬蘭知名的Pöyry國際顧問及工程公司簽署合作備忘錄，在生質材料水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規及包裝材料等產業資訊進行跨國合作，協助台灣產業快速了解全球循環經濟趨勢與商機。

工研院副院長彭裕民表示，全球產業已朝向零廢棄、循環使用方向發展，台灣為協助國際客戶符合循環經濟規範，已開始積極從製造端、研發端開發循環再利用、無廢棄物汙染的製程與產品。WCEF論壇是國際上重量級的循環經濟交流討論會議，匯聚全球循環相關業者，工研院首次整合生質及循環再生成果參與論壇，期待可以快速連結國際指標性業者，並讓世界看見台灣循環經濟相關技術的研發能力，搶攻循環經濟新商機。

彭裕民進一步指出，工研院不僅在研發上持續進行循環經濟技術開發，更重視與國際接軌機會，為台灣產業帶入新商機；工研院此次以國際級智庫機構身分參與，向外界分享台灣在循環經濟推動的成功案例，更與芬蘭知名的Pöyry國際顧問及工程公司簽署合作備忘錄。Pöyry國際顧問及工程公司在全球能源和工業領域具有領先優勢，歐洲能源市場70%參與者都是Pöyry顧問公司客戶，期待透過此次合作建立彼此良好夥伴關係，加速對台灣產業提供生質材料、水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規、複合材料及包裝材料資訊，掌握市場商機。

芬蘭知名國際顧問公司Pöyry副總經理Petri Vasara表示，工研院是知名技術研發機構，專精於創新技術研發，Pöyry與工研院已有長久良好關係，此次合作在雙方產業資訊及技術研發優勢上，率先跨足到生質衍生材料及包裝材料市場的兩大領域，第一步將串連亞洲與歐洲的循環經濟市場資訊，未來也將加速優秀人才交流，鏈結雙方更多業者加入，加速循環科技應用於台灣各產業中。

工研院循環經濟策略辦公室由副院長彭裕民領軍於5月拜訪芬蘭、荷蘭、德國等循環經濟研究機構與業者及參加世界循環經濟論壇（WCEF）展現相關研究成果，如木質素PU發泡複合材製作的衝浪板、木質素材料製作的罐頭內層塗層、無水染色擁有更豐富色彩的超臨界流體染色與機能化同步技術，可回收的熱塑性碳纖維ACE行李箱，採用PP熱塑複合材料，不但可以回收重複利用，遇外力撞擊時還會回彈，不易破損，充分展現工研院在生活應用與紡織纖維等方面成果，令現場參觀者感到相當驚艷，對台灣科技研發實力讚賞不已。

工研院副院長彭裕民（右）與芬蘭知名Pöyry國際顧問及工程公司副總經理Petri...
工研院副院長彭裕民（右）與芬蘭知名Pöyry國際顧問及工程公司副總經理Petri Vasara（左）簽署合作備忘錄，展開在生質材料水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規及包裝材料等產業資訊進行跨國合作。圖中為見證人Pöyry集團副總裁Nicholas Oksanen。工研院／提供
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工研院芬蘭裕民

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