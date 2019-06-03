造訪《名偵探柯南：紺青之拳》場景 新航推套裝行程

2019-06-03 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



動畫電影《名偵探柯南：紺青之拳》將於7月10日在台灣上映，這也是柯南系列電影首度以日本之外的國家－新加坡作為舞台，劇中人物隨著緊湊的劇情發展，在新加坡眾多熱門景點解開一道又一道的謎題，精采可期。

新加坡航空與可樂旅遊、易遊網、雄獅旅遊及東南旅遊合作推出《名偵探柯南：紺青之拳》新加坡自由行套裝行程，搭乘全新波音787-10夢幻客機飛往新加坡，讓粉絲們追隨名偵探柯南的腳步一起走訪電影中的經典場景。

在《名偵探柯南：紺青之拳》中，原本在19世紀末與海盜船一同沉入海底、號稱世界最大的藍寶石「紺青之拳」，正在新加坡地標濱海灣金沙酒店展出。但珠寶失竊、謀殺重重謎團隨之而來，將當時正在新加坡的柯南與小蘭等人全部捲入。

片中除了引人入勝的劇情之外，故事的背景首次設定在日本之外的國家，就是以新加坡為舞台。電影中，柯南第一次登場，就是在新加坡著名的魚尾獅公園。其他包括坐擁絕佳視野與壯闊海景的濱海灣金沙酒店，以及熱門的雙螺旋橋、新加坡摩天觀景輪等都一一入鏡。

另外，廣受時尚潮人喜愛的哈芝街、發明新加坡司令的萊佛士酒店Long Bar等，都成了主角們解謎的重要場景。值得一提的是，電影中也出現肉骨茶、亞坤咖椰吐司和白蘭閣街蝦麵等，也是造訪新加坡必嘗的國民美食。

新加坡航空與可樂旅遊、易遊網、雄獅旅遊及東南旅遊合作推出《名偵探柯南：紺青之拳》新加坡自由行套裝行程，以全新波音787-10夢幻客機從台北飛往新加坡，行程內容更兼具團體旅遊的便利性與自由行的彈性，讓粉絲能夠追隨地表最強小學生柯南與夥伴們的腳步一起探索新加坡，走訪電影經典場景並品嘗道地美食。