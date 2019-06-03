羅芙奧春拍趙無極油畫 創台拍賣史上第一高價

2019-06-03 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



羅芙奧2019年春拍上拍華人現代藝術指標趙無極「1.12.68（13.2.77）」，此為他少數在同一幅畫上進行兩次創作的作品，以1.6億元起拍，多位電話委託依序出價競標，最後以約2.93億元成交，創下台灣拍賣史上趙無極油畫第一高價新紀錄。

趙無極接續《25.5.2001》以4,736萬元成交，華人代表如朱沅芷、劉海粟與台灣老輩藝術家廖繼春、陳澄波皆成功易主。而中國當代周春芽「褐紅色的花」為另一波競標熱潮，最終以1,440萬元高價由電話委託者奪得。李真《大羅金掌》表現優異，以超過預估價之兩倍，840萬元成交。

草間彌生最大直式畫作《南瓜》以4,600萬元起拍，從書面委託、現場以及電話買家一路直追20口競價，最終以約1.98億元成交，以超過4倍預估價格售出，站上億元拍品之列，創下南瓜系列世界紀錄的第二高價，顯示此次春拍，買家對草間彌生這位「波點女王」的精采拍品，抱持十足投標熱忱。

日本當代藝術由奈良美智領銜，作品《Dog with Coffin》從650萬元起拍，現場與電話來回競標激烈，終以1,200萬元覓得買家。

近年知名度竄升的英國藝術家班克斯的《暗黑樂團-氣球女孩&躑花者(兩件一組)》，引爆全場競標熱潮，先以5萬元起標，接著全場電話競標以及現場相互不斷喊價至18口，以超過預估價五倍價格31.2萬售出。該幅作品也以近四倍預估價22.8萬元售出，後續的公仔作品接連都是超出高預估價之金額成交，成功帶動收藏熱潮。