華航慶三熊友達號兩周年 高雄-熊本優惠整年

2019-06-03 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



熊粉們照過來，華航三熊友達號作伙Play兩年囉。歡慶高雄－熊本航線兩周年，今（3）日在熊本舉行華航與熊本縣廳合作彩繪市電剪綵，台日超級明星－熊本熊、喔熊和高雄熊一現身，立刻掀起在場民眾熱烈反應。即日起到2020年2月28日，三熊就會在熊本市區一起萌翻整座城市。

華航三熊友達號彩繪市電以傳遞開心歡樂、高雄和熊本沒有距離的概念呈現，透過粉紅色與黃色的漸層基底來表現繽紛、活潑的氣息，亦是象徵充滿活力有朝氣的熊本。列車上以熊本熊為首，以高雄的代表吉祥物高雄熊和觀光局的喔熊為主角，表達高雄和熊本之間歡樂、熱鬧的親密情誼。旅客從搭乘華航三熊友達號開始，就有萌熊相伴，抵達熊本市區後，乘坐彩繪市電依舊能享受被三熊包圍的萌勢力。

此外，華航特別找來日本圍棋女流黑嘉嘉、創作歌手柴郡貓，一起和三熊搭乘三熊友達號，用MV的方式介紹熊本與高雄。為慶祝該航線生日快樂，華航針對高雄－熊本航線不定期推出折扣優惠機票，讓旅客一整年不論怎麼玩熊本都划算，並加碼於網路社群活動中贈票；首波活動只要登入華夏會員猜中主題曲歌詞，就有機會抽中高雄熊本來回機票。

熊本為九州第三大城市，是日本重要的農業縣，其吉祥物「熊本熊」是熊本縣的營業部長兼幸福部長，可愛的形象吸引大量遊客造訪，加上該縣不僅擁有熊本城、水前寺成趣園、阿蘇火山等著名景點，鄰近可乘船出海賞野生海豚的天草、有「九州小京都」之稱的人吉以及山鹿溫泉等，亦是旅客必遊的口袋名單，觀光業蓬勃興盛。

今年是華航創立60周年，為了讓旅客有更多元的旅遊選擇，華航積極布局各地航線；以高雄飛航日本而言，有札幌、東京、大阪、熊本和琉球等五個航點提供選擇。