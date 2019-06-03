歡慶生活市集六周年 創業家祭「5專區+4好康」

2019-06-03 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）旗下生活市集歡慶六周年，並適逢電商年中慶大促來襲，搶攻上半年最大檔期，今（3）日宣布六周年慶首波預熱波段，將於6月4日至10日登場。創業家將以「AI+大數據」，打造五大專場，精選多元人氣商品，以破盤價最低1.2折起回饋，同時推出「買貴退兩倍差價」強化價格競爭力。

此外，創業家亦加碼四大優惠，包括千萬紅包瘋狂發、結合多家銀行獨家回饋、攜手物流策略夥伴全家便利商店推取貨優惠、再度攜手環球購物中心推出暑期親子優惠等。

創業家總經理廖家欣表示，看好去年五周年慶期間平均單日業績較平日成長五成，成績亮眼，今年大幅擴大活動及優惠規模，以大數據精選高CP值多元爆品，加上點數經濟刺激回購兩大策略作為本次活動的發展主軸，並串連與各大金流、物流及線下通路夥伴策略結盟，推出更多樣且讓消費者有感的優惠。

此外，創業家此次也延續雙11及新年檔期成功模式，再推出整點互動搶點數遊戲及紅包擴散活動提升線上聲量。廖家欣期許，能為上半年度整體營運挹注更多成長動能。

創業家運用「AI+大數據」，打造「夏日涼感好物」、「必敗夏日家電」、「防曬美白防蚊」、「遊玩旅遊商品」、「熱銷激省民生品」等五大專場。同時深化與策略結盟夥伴合作模式，全家再推便利商店取貨優惠，即日起至6月14日選擇全家超取服務，即可登記搶限量全家購物金66元。