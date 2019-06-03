親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
稅務法務
房市情報

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

新北市環狀線 第一階段預計今年底通車

2019-06-03 14:33經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市環狀線工程進度做到哪？新北市長侯友宜今（3）日表示，第一階段預計在今年底通車、安坑輕軌預計2021年12月通車，捷運路線附近的交通配套也會全面規畫，提升整體大眾運輸路網的使用率。

侯友宜，捷運環狀線第一階段預計今年12月通車，目前交通部正在進行穩定性測試，若測試順利，捷運公司將進駐模擬演練，規畫初勘、履勘，並在下半年捷運通車前，研擬開放免費試乘期間，提高市民搭乘的誘因。

侯友宜說，將效法淡海輕軌公共藝術的成功經驗，捷運環狀線行經新北市主幹道，車廂內、車體、站體皆融入新北在地意象，展現城市美學與文化藝術特色，透過捷運車體全方位行銷。

針對安坑地區交通問題，安坑輕軌預計2021年12月通車，針對相關交通配合措施，侯友宜表示，將責成交通局在通車前全盤規畫，包括接駁巴士的路線時間、停車空間的安排及Youbike站點的增設，以完善配套提升輕軌的使用率。

另外，針對安坑一號道路目前進度，侯友宜說，安泰路至玫瑰路段預計今年完成通車；安坑交流道至新烏路段由於路段高差大，對環境影響較深，目前尚在評估適宜施作工法。

有關深坑輕軌的可行性評估研究，侯友宜表示，最新提報交通部的規畫，已納入觀光人次預測，公共運輸量也重新計算，目前初審及現場會勘皆已通過，盼獲中央支持。

捷運環狀線路線圖，第一階段預計今年12月通車。圖／新北市提供
捷運環狀線路線圖，第一階段預計今年12月通車。圖／新北市提供
分享
捷運環狀線路線圖，第一階段預計今年12月通車。圖／新北市提供
捷運環狀線路線圖，第一階段預計今年12月通車。圖／新北市提供
分享

捷運環狀線侯友宜淡海輕軌

相關新聞

羅芙奧春拍趙無極油畫 創台拍賣史上第一高價

2019-06-03 15:50

華航慶三熊友達號兩周年 高雄-熊本優惠整年

2019-06-03 15:29

歡慶生活市集六周年 創業家祭「5專區+4好康」

2019-06-03 14:53

崇友接單傳捷報 今年可望優於去年

2019-06-03 14:47

國際官司敗訴判賠三千萬美元 遠航：財務一切正常

2019-06-03 14:42

三洋紡、來思達結盟 布局多角化

2019-06-03 14:31

空服員罷工訴求「勞工董事」 法界：可能不合法

2019-06-03 14:28

國人自行打造鑽探船「奧黛麗絲號」 旗津碼頭亮相

2019-06-03 14:20

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

土耳其買美廢鋼將屆滿足點 豐興：居高思危

2019-06-03 11:42

王品兩品牌 殺進台中新公益路商圈

2019-06-03 11:23

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

繁榮大高雄論壇／城市行銷 要做好做滿

2019-06-03 00:28

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

點子農場／時尚創新 用哲學加值

2019-06-02 23:49

管理錦囊／打造領導魅力 從四件事做起

2019-06-02 23:49

智慧經營／南園…管家服務 輸出海外

2019-06-02 23:49

經濟書坊／向上管理

2019-06-02 23:48

中鋼維安進化…防諜變防駭

2019-06-02 23:37

什麼船都能造！ 台船打造高級海洋研究船

2019-06-02 22:32

擴大自行車路網 交通部2021要推「台灣自行車旅遊年」

2019-06-02 13:32

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:56

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:50

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

TIPS創新課程：提升產業智財管理能量

2019-05-31 10:10

臺大管理碩士學分班、法律學分班 早鳥優惠只到今天5/30

2019-05-30 00:00

彰銀經營權爭奪 將重啟訴訟近身肉搏戰

2019-05-27 15:58

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積出貨華為 美無可奈何

2019-06-03 00:21

學者：美中貿易戰恐將演變成災難片

2019-06-02 22:16

貿易戰效應 台廠被追問：非陸產能有多少？

2019-06-02 23:45

三大銀行股「主力」力挺 今年漲幅最悍

2019-06-02 21:42

貿易戰升級 王美花：中國不可靠清單範圍到底為何？

2019-06-02 22:14

郭台銘示警 更大海嘯將來臨

2019-06-03 00:18

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

鴻海、夏普 調整跨國產線

2019-06-03 00:18

傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22

科技業新話題…你有多少非陸產能？

2019-06-03 00:25

什麼船都能造！ 台船打造高級海洋研究船

2019-06-02 22:32

大同條款 四類企業當心變天

2019-06-02 23:24

重購退稅 清查三大違規行為

2019-06-02 23:37

中國產品透過台灣洗產地？經濟部3點澄清

2019-06-02 22:45

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

蔡總統喊五千億…回台投資 到年底僅1137億

2019-06-02 23:38

代工廠應變 轉進東南亞

2019-06-03 00:24

中租持續海外擴點 總裁辜仲立：今年是黃金10年啟動年

2019-06-02 19:50

中租黃金十年 資產衝兆元

2019-06-02 23:27

寶成50週年慶 蔡佩君挺大肚子投入原生林復育

2019-06-03 11:44

飯店拚謝師宴生意 送任天堂Switch

2019-06-03 01:41

美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01

代工廠移轉產能…零組件、人力運輸 挑戰大

2019-06-03 00:24

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

面板雙虎衝刺利基型業務 擺脫低潮

2019-06-03 00:14

公司法新制成奪權工具？ 經部澄清

2019-06-02 23:21

長榮空服員 6月4日上街頭遊行

2019-06-02 21:44

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

本周指標／美經濟衰退風險上升

2019-06-02 23:35

高雄循環專區設置計畫 啟動

2019-06-02 23:18

基亞細胞治療 補齊最後拼圖

2019-06-02 23:42

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

個人賣電收入 要稅

2019-06-02 23:37

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

林隆奮專訪／精誠大併購 搶賺AI財

2019-06-03 00:12

米瑞可進駐七期 搶攻中部頂級細胞治療市場

2019-06-02 17:55

新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

2019-06-03 13:08

台塑化：並非美國設廠生產成本就比較高

2019-06-02 20:39

土耳其買美廢鋼將屆滿足點 豐興：居高思危

2019-06-03 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top