新北市環狀線 第一階段預計今年底通車

2019-06-03 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市環狀線工程進度做到哪？新北市長侯友宜今（3）日表示，第一階段預計在今年底通車、安坑輕軌預計2021年12月通車，捷運路線附近的交通配套也會全面規畫，提升整體大眾運輸路網的使用率。

侯友宜，捷運環狀線第一階段預計今年12月通車，目前交通部正在進行穩定性測試，若測試順利，捷運公司將進駐模擬演練，規畫初勘、履勘，並在下半年捷運通車前，研擬開放免費試乘期間，提高市民搭乘的誘因。

侯友宜說，將效法淡海輕軌公共藝術的成功經驗，捷運環狀線行經新北市主幹道，車廂內、車體、站體皆融入新北在地意象，展現城市美學與文化藝術特色，透過捷運車體全方位行銷。

針對安坑地區交通問題，安坑輕軌預計2021年12月通車，針對相關交通配合措施，侯友宜表示，將責成交通局在通車前全盤規畫，包括接駁巴士的路線時間、停車空間的安排及Youbike站點的增設，以完善配套提升輕軌的使用率。

另外，針對安坑一號道路目前進度，侯友宜說，安泰路至玫瑰路段預計今年完成通車；安坑交流道至新烏路段由於路段高差大，對環境影響較深，目前尚在評估適宜施作工法。