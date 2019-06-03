本月買車好康多！買TOYOTA送dyson吹風機組

2019-06-03 14:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



六月新車市場通常是汽車業者最積極促銷的一個月分，TOYOTA台灣總代理和泰車（2207）再出招，推出購買指定車款就送市價1.46萬元的dyson supersonic 神級吹風機組。

TOYOTA今年1-5月在台市佔率突破31%。汽車廠都會在農曆七月前進行促銷，所以每年的6月是新車銷售的重要指標。和泰車於6月分推出限量「TOYOTA大出鋒頭dyson神級購車專案」優惠活動，購買國產車指定車款，就送吹風機界的夢幻逸品-dyson supersonic 神級吹風機組（市價14,600元）。

汽車銷售達人指出，dyson吹風機一直廣受時尚名人推崇，以氣流倍增專利科技放大三倍風量，快速吹乾頭髮，並以智慧溫控，打造亮麗髮質，搭配附贈的吹頭使用，更能同步完成吹整與造形，輕鬆俐落。而且這次和泰車也推出， 除了交車禮之外，TOYOTA在國產車系（除Altis油電版），推出最高60萬零利率分期優惠。

至於進口車方面，現在購買C-HR及AURIS不僅能享最高60萬高額零利率，再加碼贈送首年丙式車體險，符合政府汰舊換新補助資格的顧客，不論車種再享政府5萬元補助金。