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大學學費居全球第14！ 揹學貸畢業淪「月光族」

國人自行打造鑽探船「奧黛麗絲號」 旗津碼頭亮相

2019-06-03 14:20聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄科技大學與風電開發商CIP（哥本哈根基礎建設基金）、銓日儀共同打造首艘國人自行設計組裝的鑽探船「奧黛麗絲號」，3日在高科大旗津校區正式亮相，該船全長58公尺、鑽探深度達海床下120公尺，並搭載兩組自動定位系統（DP2），預定6月初就要由環球測繪公司操船出海，前往彰濱工業區執行CIP風力發電的前期鑽探任務。

「奧黛麗絲號」組裝由高科大航技系副教授文展權率領的工作團隊執行，過去文與銓日儀公司所屬的寶拉麗絲號多次合作海洋測量與深海打撈作業，去年更成功打撈失事的黑鷹直升機殘骸，創下國內千米深海成功打撈的首例。

投入5、6億元重金打造「奧黛麗絲號」的銓日儀公司總經理奚慎明說，該船經內部設備強化、DP2及鑽台改裝、測試，耗時15個月，台灣過去沒有海事工程船相關組裝經驗，要將各種設備整合在一艘船上，是很大挑戰，為了「MIT」光環，堅持到最後，希望未來朝測量、鑽探、現地測試等近海工程施工的多功能工程船發展。

奚慎明說，上周該船到小琉球進行海事測試，放管1百多米，也實際鑽探到61米，對此感到很欣慰，「像是媽媽把小孩生下來了，小孩也在期間成長茁壯」。

文展權坦言，雖有寶拉麗絲號豐富經驗，但重頭打造一艘MIT海事船風險極高，一開始他還不斷「勸退」，改裝期間碰上許多困難，包括原主機與DP2難相容，還有鑽探架裝設位置、管路拆除等問題，改裝時程從原本預估的幾個月拉長到1年多，一度還花大錢求助國外的自動定位系統及鑽探專家來技術指導，總算克服萬難，讓船順利下水。

文展權說，政府目前正大力推展離岸風電產業，地質鑽探是離岸風場建置的首要工作，但國人自己打造海事工程船，除了缺資金、難貸款，台灣船繳的稅更比外國船多了30%以上，還有股東分紅、勞健保、船員薪水等支出，「業者投入成本太高，政府應該提出配套措施」，否則對於產業在地化將是一大阻礙。

首艘由國人自行打造的海事鑽探船「奧黛麗絲號」3日在高科大旗津校區碼頭正式亮相。記...
首艘由國人自行打造的海事鑽探船「奧黛麗絲號」3日在高科大旗津校區碼頭正式亮相。記者蔡容喬／攝影
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國人首艘自行打造的海事鑽探船「奧黛麗絲號」，裝設自動定位系統DP2，可在海上固定...
國人首艘自行打造的海事鑽探船「奧黛麗絲號」，裝設自動定位系統DP2，可在海上固定船隻，執行鑽探、全取樣與現地測試，屬多功能近海工程船。記者蔡容喬／攝影
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海事鑽探船「奧黛麗絲號」由高雄科技大學與風電開發商CIP、銓日儀共同打造，為未來...
海事鑽探船「奧黛麗絲號」由高雄科技大學與風電開發商CIP、銓日儀共同打造，為未來台灣發展離岸風電相關產業厚植實力。記者蔡容喬／攝影
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海事鑽探船「奧黛麗絲號」由高雄科技大學與風電開發商CIP、銓日儀共同打造，為未來...
海事鑽探船「奧黛麗絲號」由高雄科技大學與風電開發商CIP、銓日儀共同打造，為未來台灣發展離岸風電相關產業厚植實力。記者蔡容喬／攝影
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