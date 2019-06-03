寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林
對於美中貿易戰影響，寶成集團執行長蔡佩君上午指出，多少是會有一些影響，尤其有一些客戶受關稅影響較大的，會希望生產端往東南亞布局，寶成正做一些調整，尤其高單價產品會有調整空間。
對於美中貿易戰未來是否會有如金融海嘯般的影響？她認為暫時不會，但現在的變化還蠻多的，對寶成而言，財務很好，未來會穩紮穩打面對。
蔡佩君認為，運動相關的健康產業未來還是蠻有發展性的，因為大家都感覺健康生活動要、不可或缺，仍要運動、穿運動鞋、衣，做很多運動相關活動，前景仍十分看好。
在轉型上，現對運動相關的服務也做涉獵，在大陸的發展還是會繼續，目前在那兒的通路發展不錯，健身俱樂部目前還在測試，因為目前已有一些健身中心發展的很好，因此目前正要找出具競爭力的特殊模式，也許也會找夥伴一起合作。
她說，寶成本就在越南、印尼等東南亞地區有布局，只是在比重上會做些調整，未來也會在例如生產效率提升、產品類別上調整，尤其高單價產品受關稅影響較大，往東南亞移動的空間比較有。
蔡佩君目前懷了第二胎，她打趣說，當媽媽比當執行長要來得辛苦，因為媽媽是24小時的，執行長則還有團隊。
寶成從一家小代工廠走到現在布局全球，擁有35 萬名員工，但企業與研發總部一直留在台灣，蔡佩君表示她常常在想， 要留下一個什麼樣的文化給企業？要留下什麼樣的未來給孩子？ 後來想到100年前的大肚山原本是一片茂密的森林，過去因為開墾種植，許多原生林被剷除。因此趁著50周年慶，動員員工，在大肚山上進行原生林復育活動，要許孩子一片森林。
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