寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



對於美中貿易戰影響，寶成集團執行長蔡佩君上午指出，多少是會有一些影響，尤其有一些客戶受關稅影響較大的，會希望生產端往東南亞布局，寶成正做一些調整，尤其高單價產品會有調整空間。

對於美中貿易戰未來是否會有如金融海嘯般的影響？她認為暫時不會，但現在的變化還蠻多的，對寶成而言，財務很好，未來會穩紮穩打面對。

蔡佩君認為，運動相關的健康產業未來還是蠻有發展性的，因為大家都感覺健康生活動要、不可或缺，仍要運動、穿運動鞋、衣，做很多運動相關活動，前景仍十分看好。

在轉型上，現對運動相關的服務也做涉獵，在大陸的發展還是會繼續，目前在那兒的通路發展不錯，健身俱樂部目前還在測試，因為目前已有一些健身中心發展的很好，因此目前正要找出具競爭力的特殊模式，也許也會找夥伴一起合作。

她說，寶成本就在越南、印尼等東南亞地區有布局，只是在比重上會做些調整，未來也會在例如生產效率提升、產品類別上調整，尤其高單價產品受關稅影響較大，往東南亞移動的空間比較有。

蔡佩君目前懷了第二胎，她打趣說，當媽媽比當執行長要來得辛苦，因為媽媽是24小時的，執行長則還有團隊。