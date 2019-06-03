中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



因應中美貿易大戰的臺商自中國大陸撤資，政府推動「歡迎臺商回台投資行動方案」，台南市長黃偉哲前往市區幾個土地開發區視察後，指示相關局處整理各類型產業專區土地達270公頃，以便供回流台商投資及興建廠房，目前已有幾個案子接洽中。

黃偉哲表示，台南市政府現正進行麻豆工業區、北安商業區、永康物流及轉運專區等地的市地重劃，加上已完成的新營區客運轉運中心市地重劃區等開發案，台南市充分提供了工業區、產業專用區、商業區等各類型專區，除可供投資發展土地、活化土地使用價值外，更可供台商回流興辦各種事業使用。

台南市政府地政局長陳淑美表示，目前辦理的開發案中，以麻豆工業區市地重劃區可提供的土地最多，此區總開發面積110.84公頃，預計於108年底完成土地分配，可提供面積達89.5公頃的工業區；其次是永康物流及轉運專區市地重劃區，總開發面積14.59公頃，預計於108年年底完成土地分配，提供物流及轉運服務設施專用區土地9.51公頃；至於新營區客運轉運中心市地重劃區，總開發面積23.88公頃，目前已完成土地分配，可提供產業專區用地面積15.33公頃。

陳淑美表示，這些重劃區所提供的土地面積大、形狀完整且皆面臨計畫道路，聯外交通便捷，相關公共設施業已開闢完竣，且都市計畫程序皆已完成，廠商可以即時使用，不須等待變更，如有其他需求，台南市政府亦隨時可以提供最完善的服務。