北投飯店搶客 正餐、下午茶大放送

2019-06-03 01:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



北投亞太飯店在夏日時光推出全新的「綠漾套餐」和「迎曦套餐」以及Semi-Buffet新主菜，6月17日開始全面上市，並推出綠漾下午茶&綠漾套餐超值好康優惠，6月1日至7月31日期間綠漾下午茶享三人同行，一人免費；7月1日至7月31日期間，綠漾套餐午餐時段享兩人同行，第二人半價。

北投亞太飯店表示，夏日午后時光最適合與閨蜜、好友、家人等在清幽的環境享受一場午后下午茶饗宴，從6月1日至7月31日，推出綠漾下午茶每位580元+10%，享三人同行，一人免費，超值好康優惠。北投亞太飯店下午茶均由師傅手工自製蛋糕，多款甜鹹點均精緻美味。

這次的亮點特色為杏仁巧克力甜甜圈，師傅以杏仁豆研磨，自製的杏仁蛋糕體，口感蓬鬆濃郁，而以可可粉自製的巧克力鏡面淋面，中間有抹一點煉乳奶油，香濃可口，再加以點綴繽紛色彩，杏仁加巧克力的完美組合口感令人驚艷。

綠漾套餐每套980元+10%，從7月1日至7月31日止，午餐時段推出兩人同行，第二人半價，CP值超高優惠，僅維持一個月的好康優惠，大家絕對不能錯過。

夏日套餐這次以海鮮為主，選用香煎海鱸魚菲力拚海虎蝦為主菜，海鱸魚菲力肉質Q彈鮮甜，搭配松露奶油醬以及西馬拉雅山黑礦鹽兩種調味，口感豐富層次感十足，湯品主廚特別選用沙蔘玉竹鮑角燉雞湯，夏日清爽食材藥材，沒有燥熱感。

而綠漾套餐以及迎曦套餐這次均選用荷錢漁鄉秈米飯，以泰國的長米代替傳統的糯米，特別清爽，內餡豐富包裹豬肉、香菇、干貝、扁魚、蝦米等食材，香氣十足，再加上選用日本北寄貝田園沙拉，清爽甘甜，夏日好滋味千萬不要錯過。