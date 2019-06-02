米瑞可進駐七期 搶攻中部頂級細胞治療市場

2019-06-02 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



搶攻中部頂級細胞治療市場，「米瑞可」診所第一家旗艦診所今(2)日在台中七期新市政中心開幕，同步舉辦紀寶活校長油畫書法特展，吸引中部不少企業主及貴婦名媛到場。

米瑞可診所院長嚴慶年表示，細胞治療特管辦法開放後，自體細胞治療逐漸在國內打開市場，由於台灣的醫療環境與品質受到肯定，也引起中國大陸及東南亞的矚目，被業界認為是發展觀光醫療的新選項。

嚴慶年説，米瑞可診所試營運短短二個月，除了國內的頂級客層，更有不少是來自中國大陸的有錢人。國防醫學院畢業的嚴慶年，曾任職於三軍總醫院，目前也是中國婦醫健檢中心的兼任醫師。

國家教育研究院前校長紀寶活，是一位集教育、藝文和公益都有傑出貢獻的傳奇人物，紀寶活曾獲總統召見數次，更榮獲師鐸獎、百歲百傑、八德獎，還有榮獲遠見雜誌票選「帶動台灣進步」的百位平民英雄之一，成為藝文界的佳話。

今天在台中米瑞可診所舉辦的「寶山活水無盡藏～油畫書法慈善義賣邀請展」，是繼去年彰化師範大學的義賣邀請展之後，對清寒學子再獻愛心的安可之作，展出的油畫作品有43件、書法作品27件。

紀寶活的油畫匯集了印象派、半抽象及野獸派的畫風；書法方面則是以屢次在日本勇奪大獎的隸書為主、隸篆為輔，件件都是紀寶活的精心之作，展期自即日起至8月31日，義賣所得將如數捐贈給台中梧棲國小和彰化埔心國中清寒助學基金。

退休的紀寶活，幼年家境清寒，就學期間因沒錢住宿，只能睡在教室，在教授的引薦下才寄居寺廟，幫老師父畫佛像，也從此開啟了多元繪畫的因緣，他先後就讀台藝大美術系、彰師大特教系，以及前往台灣師大就讀教研所，除了藝文根基雄厚，在教育和公益等方面都有傑出貢獻。

紀寶活說，他也是清寒學子，就學期間得到教授和一些貴人無私的幫助，他要把這份無私利他的愛，給傳承下去，所以，紀寶活退而不休，更精進於繪畫和書法創作。

米瑞可診所為響應紀校長的善舉，主動策畫此次義賣畫展，希望能為慈善盡一份心力，發揮拋磚引玉的作用。