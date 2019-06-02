親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

頻道糾紛 ELEVEN SPORTS聲明稿 抗議大豐不實指控

2019-06-02 17:46經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

英商壹拾壹體育網台灣分公司在台灣推出ELEVEN SPORTS體育頻道，今日針對大豐有線電視、台灣數位寬頻、新高雄等三家有線電視業者對於ELEVEN SPORTS及代理商（千諾國際）不實指控，壹拾壹發出聲明，且嚴正抗議，且保留法律追訴權。

壹拾壹表示，並未於2017年收取任何來自大豐有線電視、台灣數位寬頻有線電視，以及新高雄有線電視的頻道版權費。

壹拾壹表示，2018年11月代理商發出2019年ELEVEN SPORTS頻道版權費報價單予各系統業者後，積極與各系統業者協商，各系統之合約於2018年12月31日截止，至2019年度尚未收到任何頻道版權費。

壹拾壹表示，代理商協助每月發出今年3月頻道延長授權，並透過代理商明確表達立場，期望各系統業者與代理商於4月22日前達成2019年版權費的共識，本頻道授權將於4月30日截止，後續陸續發文表達立場，並將播出本頻道權力持續延長5月10日，但5月10日後發現未達協議業者仍繼續播出本頻道，為求可與其持續協商，或是業者可善盡通知收視戶權益職責，本公司顧全大局決定給予實已侵權業者延長授權至月底，先由代理商口頭通知並敦促其盡速簽署合約。

壹拾壹表示，5月21日代理商發文，提醒未達成共識業者，本頻道於2019年之頻道授權僅提供至5月31日。

壹拾壹表示，今年以來本公司與代理商已盡最大能力與各系統業者協商，且清楚告知若雙方未能達成共識，頻道授權期限即將終止，本公司絕無大豐等三家業者指控，自行針對特定系統台中段訊號，或是對新北市及高雄市用戶有差別待遇。

壹拾壹表示，我們為捍衛收視戶的權益不到最後一刻不願放棄，對於大豐等三家業者發出的指控深表遺憾，事實為業者從未與本公司或代理商有過積極善意之協商。

壹拾壹表示，再次強調，服務收視戶為 ELEVEN SPORTS 成立宗旨，因此絕不會輕言犧牲收視戶權益。請大家切勿相信和傳播不實聲明，同時也懇請大家支持有線電視系統應該提供 ELEVEN SPORTS 合理公平的商業談判機制，讓新進頻道有永續經營的機會，

有線電視體育
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

長榮罷工投票 周四截止

2019-06-02 01:03

產業追蹤／寮國 九項產業享優惠

2019-06-02 00:46

產業追蹤／澳洲 智慧城建設啟動

2019-06-02 00:46

產業追蹤／印尼拚工業4.0 商機爆發

2019-06-02 00:46

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:56

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:50

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

熱門文章

郭台銘示警政府：比金融海嘯更大的海嘯即將來臨

2019-06-02 12:11

兩大壽險 降利變保單利率

2019-06-01 23:28

台商回流 投資台中420億

2019-06-02 00:42

中國發表白皮書抗貿易戰 台灣產業將受間接影響

2019-06-02 11:11

高利儲蓄險將絕跡 專家：改買ETF存股、理財

2019-06-01 23:25

鋼鐵業年產值 衝上1.2兆元 榮景背後藏隱憂

2019-06-01 22:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top