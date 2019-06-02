頻道糾紛 ELEVEN SPORTS聲明稿 抗議大豐不實指控

2019-06-02 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



英商壹拾壹體育網台灣分公司在台灣推出ELEVEN SPORTS體育頻道，今日針對大豐有線電視、台灣數位寬頻、新高雄等三家有線電視業者對於ELEVEN SPORTS及代理商（千諾國際）不實指控，壹拾壹發出聲明，且嚴正抗議，且保留法律追訴權。

壹拾壹表示，並未於2017年收取任何來自大豐有線電視、台灣數位寬頻有線電視，以及新高雄有線電視的頻道版權費。

壹拾壹表示，2018年11月代理商發出2019年ELEVEN SPORTS頻道版權費報價單予各系統業者後，積極與各系統業者協商，各系統之合約於2018年12月31日截止，至2019年度尚未收到任何頻道版權費。

壹拾壹表示，代理商協助每月發出今年3月頻道延長授權，並透過代理商明確表達立場，期望各系統業者與代理商於4月22日前達成2019年版權費的共識，本頻道授權將於4月30日截止，後續陸續發文表達立場，並將播出本頻道權力持續延長5月10日，但5月10日後發現未達協議業者仍繼續播出本頻道，為求可與其持續協商，或是業者可善盡通知收視戶權益職責，本公司顧全大局決定給予實已侵權業者延長授權至月底，先由代理商口頭通知並敦促其盡速簽署合約。

壹拾壹表示，5月21日代理商發文，提醒未達成共識業者，本頻道於2019年之頻道授權僅提供至5月31日。

壹拾壹表示，今年以來本公司與代理商已盡最大能力與各系統業者協商，且清楚告知若雙方未能達成共識，頻道授權期限即將終止，本公司絕無大豐等三家業者指控，自行針對特定系統台中段訊號，或是對新北市及高雄市用戶有差別待遇。

壹拾壹表示，我們為捍衛收視戶的權益不到最後一刻不願放棄，對於大豐等三家業者發出的指控深表遺憾，事實為業者從未與本公司或代理商有過積極善意之協商。

壹拾壹表示，再次強調，服務收視戶為 ELEVEN SPORTS 成立宗旨，因此絕不會輕言犧牲收視戶權益。請大家切勿相信和傳播不實聲明，同時也懇請大家支持有線電視系統應該提供 ELEVEN SPORTS 合理公平的商業談判機制，讓新進頻道有永續經營的機會，