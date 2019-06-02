三洋紡與來思達結盟 訂單將增加

2019-06-02 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



三洋紡（1472）今（2）日宣布與家具貿易商來思達紡進行企業結盟。三洋紡表示，未來可接獲更多戶外家飾布料訂單，預計年底就會開始貢獻，改善獲利。在新訂單挹注下，加上首季桃園龜山資產得處分利益，將於年內認列完畢，法人估三洋紡今年將轉虧為盈。

來思達董事長目前個人持股三洋紡30%，為最大單一股東，跟三洋紡董事長陳和順加起來共計60%。謝貞德指出，未來雙方將在通路、加盟、電視購物等方向發展；今明兩年計畫透過三洋紡展開併購，今年預計有3到4家，明年2家，都正在洽談中。

三洋紡表示，這次與來思達結盟，可爭取更多聚丙烯(PP)纖維布料訂單，並提高稼動率，未來上海徕室達部分家具布料將由公司出貨。

三洋紡估計，上海徕室達一年布料採購15億元，公司可拿下其中的2億元採購訂單。目前產品已經打樣給上海徕室達，最快年底就會開始貢獻，改善獲利，屆時稼動率也可翻三倍成長。三洋紡近年營運表現欠佳，2018年虧損幅度較上年擴大；首季稅後純益虧損3,745萬元，每股稅後虧損0.87元。

三洋紡日前也公告，擬加碼2,400萬買下來斯達轉投資上海徕室達家居，總投資金額達3,400萬，未來雙方合作將更密切。

PP纖維為三洋紡主力產品，為公司自行研發的「夢纖維（DreamFel）」，客戶多為戶外家飾，其次為紡織廠。就產能來看，當前三洋紡PP纖維布料總產能為4,000萬碼，稼動率不到7成，其中戶外家飾用占400萬到500萬。