三陽紡、來思達深度結盟 瞄準歐美戶外家具沙發市場

2019-06-02 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



三洋紡織（1472）與來思達（8066）宣布企業結盟，將紡織技術研發應用於家具商機，以未來在通路、文創、電視購物及網路行銷方向來發展。同時，來思達創辦人謝貞德入股三陽紡持股達3成，與三陽紡董事長陳和順持股相當，而三陽紡則預計買下來思達轉投資的徠室達，目前投資案已進入投審會審查，未來三陽紡並將伺機發動併購，主要標的瞄準通路、電視購物等產業。

來思達創辦人謝貞德表示，今年三陽紡將併購3-4家公司，明年有兩家公司，且標的不乏上市公司。三陽紡織目前的核心業務有許多創新的KNOW HOW，但因市場有限，所以被委屈。雙方合作後，三陽紡的布料未來可以朝戶外家具發展，雙方的結合可創造需求，加上三陽紡的土地資產雄厚，目前在桃園有兩塊地，在泰國也有土地，具資產活化題材。

徠室達原為來思達的轉投資，主要業務為中國家具B2C零售市場，三陽紡一旦入主，將由紡織跨足通路，同時，三陽紡目前布料主要以衣著為主，未來應用面跨足戶外家具領域，可望取得來思達沙發供應商的訂單。據悉，來思達供應商一年沙發布料採購金額達15億元，三陽紡目前已針對戶外沙發用布進行打樣，雙方的合作可望提升三陽紡的稼動率，預計可望提升3倍。