遠東新、聚陽紡織大咖聯合徵才 吸引千人參與

2019-06-01 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



隨著全球佈局及智慧製造腳步加快，紡織業吹起科技風，相關人才需求增加。由紡拓會主辦的「科技紡織徵才博覽會」，今(1）日登場，44年來首次。遠東新、聚陽、南紡等71家紡織企業現場聯合徵才，開出超過500個職缺，人力需求超過1500人，吸引8,000人次到場參加

本次科技紡織徵才博覽會，是紡拓會成立44年來，首次舉辦的徵才活動。今日開幕式上有許多紡織業代表出席共襄盛舉，除紡拓會董事長詹正田及侯博明、翁茂鍾、黃華德三位副董事長外，

遠東集團董事長徐旭東、聚陽董事長周理平、南緯董事長林瑞岳、新纖董事長吳東昇、南六董事長黃清山、旭榮集團總經理黃莊芳容等許多紡織公會及企業代表均出席。

詹正田表示，台灣紡織業正積極投入創新，朝機能時尚、永續環保、智慧科技等3大方向前進，人才需求大增。

當天經濟部工業局副局長楊志清也出席開幕典禮。他說，以往台灣是知名大廠的代工幕後功臣，台灣人工智慧發展屢屢創新，科技紡織業前景看俏

遠東新現場發表最新技術與產品，包含利用緹花技術依運動時的人體需求作出不同紡織結構，取代以往用不同布料拼接的球衣，讓運動員穿上後更加舒適，也能提升運動表現；與Parley合作的海洋回收紗成功的供應給adidas，結合環保永續趨勢，成爲話題熱點；另與Nike合作開發的無水染色技術，也是因應零排放的熱門議題。

徐旭東表示，台灣科技紡織業的未來即將展開，朝智慧科技發展，結合科技，實現身體感測、變色、調溫等未來的機能需求。

本次科技紡織徵才博覽會共有71家紡織企業參與，如遠東新、儒鴻、聚陽、宜進、臺南紡織、佳和、新光合纖、旭榮、南六、德式馬等大廠，提供包括大數據分析及管理人員、智慧化與自動化工程師、研發人員、駐外菁英、國外業務及外銷人才等職缺，其中以智慧化與自動化人才占40%，行銷及產品商企人才占30%爲主，且為因應全球市場，紡織企業佈局海外市場，駐外人才需求亦大幅提升。

紡拓會表示，以往紡織業被視為夕陽產業之一，經過多年的研發與創新，轉型成功技業的一員，科技紡織業薪資水準也大幅提升，薪資40K以上超過三分之一，其中研發人員、行銷企畫、行政特助等職缺薪資甚至上看50K，還有企業去年發出高達10個月的年終獎金，改變了傳產薪資偏低的印象。爲了提升產學合作，降低學用落差及吸引學子進入紡織業，紡拓會亦前往25所大專院校向青年學子推廣紡織業，活動當日亦有多所院校師生到場洽談。