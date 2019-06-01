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直播／韓國瑜開始大進場 主辦單位喊破40萬人

紡拓會44年來首次徵才 釋1,500個工作機會

2019-06-01 16:40經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

隨著全球布局及智慧製造腳步加快，台灣紡織業吹起科技風，智造人才需求增加，由紡拓會主辦，「科技紡織徵才博覽會」今（1）日假台北世貿三館舉行，由1111人力銀行協辦， 71家紡織企業聯合徵才，提供超過500種職缺，人力需求超過1500人。

紡拓會44年來首次舉辦科技紡織徵才博覽會，紡拓會董事長詹正田強調，台灣紡織業正積極投入創新，朝機能時尚、永續環保、智慧科技等三大方向前進，人才需求大增。

經濟部工業局副局長楊志清也說，以往台灣多為知名大廠的代工幕後功臣，實力雄厚，且台灣人工智慧發展屢屢創新，科技紡織業前景看俏；遠東集團董事長徐旭東則表示，台灣科技紡織業未來發展才正要開始，目前遠東新世紀已透過海洋廢棄物回收、無水染色等技術融入科技紡織，成功創造出產業新氣象。

1111人力銀行總經理何啟聖表示，以往紡織業被視為夕陽產業之一，經過多年的研發與創新，傳產轉型成功，躋身科技業一員，科技紡織業薪資水平也大幅提升，薪資40K以上超過三分之一，其中研發人員、行銷企畫、行政特助等職缺薪資上看50K，還有企業去年發出高達10個月的年終獎金，改變了傳產薪資偏低的印象。

71家紡織企業包括，遠東新世紀、儒鴻、聚陽、宜進、台南紡織、佳和、新光合纖、旭榮、南六、德式馬等大廠，提供包括大數據分析及管理人員、智慧化與自動化工程師、研發人員、駐外菁英、國外業務及外銷人才等職缺，其中以智慧化與自動化人才占40%，行銷及產品商企人才占26%為大宗，且因應全球市場，紡織企業布局海外市場，駐外人才需求亦大幅提升。

「科技紡織徵才博覽會」今（1）日假台北世貿三館舉行，由1111人力銀行協辦， 7...
「科技紡織徵才博覽會」今（1）日假台北世貿三館舉行，由1111人力銀行協辦， 71家紡織企業聯合徵才。 圖／1111人力銀行提供
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