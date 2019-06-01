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8人並列冠軍！拼字魔人有「武功祕笈」 居然都來自這國

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

Brother在台業績三倍成長 日籍董座：企業經營像下圍棋

2019-06-01 10:49經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

全球近10年所累積的經濟問題，加速許多大型跨國企業面臨經營危機，2017年不堪虧損而宣告倒閉的日本百年企業高達461家。

在企業紛紛凋零的狀況下，日本百年工藝品牌Brother逆勢成長，2018年繳出全球獲利率超越10%的成績單，營收達6,840億日圓（約為新台幣1,990億元）。

台灣兄弟國際行銷（股）公司董事長小幡勇二表示，企業經營、品牌管理跟圍棋精神很相近，要隨時觀察環境與趨勢，才能從容不迫的面對每一場大小挑戰，同時尊重對手，每次都全力以赴，才能保持領先的地位。

今年是Brother全球111周年，也是Brother台灣10周年，小幡勇二表示，2018年雖全球營收持平，但Brother獲利能力超越以往，而未來全球發展的核心重點將以拓展高印量用戶、機械及工廠自動化、工業印刷等領域為經營重點。

2009年進軍台灣的Brother，商品市佔率穩定成長，來台10年間營業額則大幅成長三倍，小幡勇二指出，其中又以印表機佔營業額70%最高，縫紉機與標籤機則佔30%，在台灣景氣一片低迷中，表現格外亮眼。

小幡勇二也宣布了台灣市場未來的三大經營管理方針，包括： 深耕商用列印市場，滿足企業用戶多元應用需求。認真聆聽消費者心聲，提供更優質快速的產品與服務，以及擴大投資、培育人才，回饋台灣社會。

台灣兄弟國際行銷（股）公司董事長小幡勇二表示，企業經營、品牌管理跟圍棋精神很相近...
台灣兄弟國際行銷（股）公司董事長小幡勇二表示，企業經營、品牌管理跟圍棋精神很相近，要隨時觀察環境與趨勢，才能從容不迫的面對每一場大小挑戰，同時尊重對手，每次都全力以赴，才能保持領先的地位。 圖／Brother提供
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