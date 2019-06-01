數位世代 陳冲籲開放非銀行辦理跨境匯兌業務

2019-06-01 05:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



因數位時代及科技發展，資金移轉的匯款支付風險已改變，金融科技的發展已經模糊原本金融業與非金融業的界線。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲建議，在建立監管機制後，可開放非銀行辦理跨境匯兌業務，不一定要進入監理沙盒實驗後再開放。

新世代金融基金會舉辦「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，由董事長陳冲主持，邀請東吳大學法學院教授暨AI法制研究中心主任王煦棋、政治大學法學院暨風險管理與保險學系教授張冠群、萬國法律事務所律師林誼勳及新世代金融基金會副董事長林家宏與談。

與會人士認為，歐盟、日本、新加坡等都開放非銀行業辦理匯款業務，但採許可制以防制洗錢、詐騙並維持金融秩序，因此是否開放非銀行業辦理跨境匯款業務，不應以洗錢防制、詐騙或維持金融秩序等理由作阻擋。

王煦棋認為，金融法規的目的是保護消費者與防止系統性風險，在時代變遷下，銀行要因應趨勢，不應依靠政府，透過限制金融科技業准入金融市場競爭的方法，來保護銀行的經營利益。

匯兌業務開放給非銀行業後如何管理？張冠群指出，可依政策開放的目標及金額，採訂定專法、納入電子支付機構管理條例，或在銀行法中增訂專章的方式來辦理。若匯款金額不大，可訂定專法；若電子支付可涵蓋所有匯款交易的類型，則建議修正電子支付機構管理條例。

以日本為例，日本訂定「資金結算法」專法，規定電子支付等資金移動業者，資金移動單日上限為100萬日圓。

在違法經營匯款業務的刑責方面，林誼勳指出，在無匯兌詐欺下，違法經營匯款業務對一般社會大眾個人的財產及金融秩序，不致於造成嚴重危害，與收受存款侵害法益的嚴重性不盡相同，也沒有造成任何人的損害或不便，因此過去高院判決是從輕量刑。為求各案量刑公平，應修法調降法定最低刑度。