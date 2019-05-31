永慶房産集團中台灣店數突破230店 市占第一

2019-05-31 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中部房地產持續增溫，房仲連鎖龍頭永慶房產集團今(31)日在台中林酒店舉辦「佈局中台灣．共贏大未來」慶祝會，董事長孫慶餘宣布，集團在中台灣總店數已突破230店，預計3年後店數要突破350店規模，增幅逾五成。

目前，永慶房產集團總店數突破1,000店，在19個縣市的市占第一，旗下加盟三品牌：永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，第1季新展店突破40店；第2季結束前，中台灣總店數更突破230店，其中永慶、有巢氏更雙雙突破100店規模。

今天的「佈局中台灣．共贏大未來」慶祝會，孫慶餘與加盟事業處董事長劉炳耀、總經理莊志成聯袂出席；中華民國不動產仲介經紀公會全聯會理事長林正雄，及中部四縣市不動產仲介公會理事長到場見證，與200多位加盟主齊聚歡慶。

孫慶餘致詞時表示，30多年前的台灣，房屋買賣沒有法令管理，消費者權益沒有保障，他與朋友創立大台北仲介聯盟(現住商不動產前身)，後於1988年更成立永慶房屋，為健全產業環境而打拚。

孫慶餘主張：「不炒房、不賺差價，只收取固定服務費」，以「先誠實再成交」的理念來服務消費者，並帶動產業提升，進而促進社會的圓滿。

在永慶房屋穩健成長後，自2002年開始，孫慶餘更陸續成立了永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產三個加盟品牌，把「先誠實．再成交」的服務精神擴大，藉由永慶這個大平台，幫助更多加盟主成功創業。

莊志成表示，台中是南北交通往來的樞紐，並深具文化氛圍，近幾年更成為全球工具機械研發的關鍵聚落、AI供應鏈的明日之星；加上重大投資案不斷，人口持續成長，不動產交易量在全台占比，從2010年的16.7%，到今年增至20%。

中台灣優勢，吸引永慶加盟三品牌將其視為重點經營區域。莊志成說，在店數成長上，觀察11大房仲品牌2015年至2019年店數，在中台灣由500多店減至379店，減幅27%，反觀永慶加盟三品牌卻逆勢增加20%。

對比台中市今年1至4月「買賣移轉棟數」僅增加4.5%，同期永慶加盟三品牌的成交件數和業績成長率均超過30%，是市場的7倍，顯示永慶加盟三品牌確實贏得消費者的肯定與認同。

莊志成說，過去一年，永慶加盟三品牌平均每天協助20組買賣方圓成家夢，等於1小時就幫1.7個客戶找到房子或賣掉房子，這樣驚人的績效，也為中部房仲市場帶來不小震撼。