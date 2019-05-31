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台中房交會7月20日在大台中國際會展中心登場

2019-05-31 19:42經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會今(31)日宣布，將於7月20日至28日在大台中國際會展中心舉辦「台中房地產交易博覽會」，搭配「賞屋地圖」活動，提供民眾即時、多樣性的房地產銷售個案選擇。

房地產交易博覽會活動期間，現場備有百萬摸彩品送給賞屋民眾。參與博覽會的公司建案，將納入「賞屋地圖」導覽路線，目前規畫有市區(包括屯區)、山線區、海線區及理財投資等展覽專區，以方便市民針對不同需求前往參觀。

另外，活動也響應將於7月10日至8月18日舉行的台中購物節，至賞屋地圖個案詢問、並留下資料者，就有機會取得台中購物節抽獎機會，最大獎為「千萬豪宅」。

目前已知，將參與台中房交會的建商包括豐邑建設、豐謙建設、富旺國際、大城建設、富宇建設、大毅建設、萬群地產、櫻花建設、太子建設、國雄建設、麗寶建設、風尚建築、龍寶建設、鄉林建設、精銳建設、懋榮建設等。

台中市都發局指出，台中去年已躍升成為台灣第二大城，也是國際評比肯定的宜居城市，人口持續增加，充份表現出都市成長能量，期盼透過這次博覽會，展示台中優質房地產，吸引更多人入住台中。

經發局表示，台中購物節即將登場，期間到台中消費購物，上網登錄發票累計滿500元即可參與抽獎，兩大公會也贊助「千萬豪宅」作為購物節活動首獎，預計6月底公布豪宅建築物。

地方稅務局則提醒，如果是外國人抽中豪宅，依照《土地法》第18條規定，必需中獎人所屬的國家與我國之間有平等互惠條件，才可以登記取得豪宅。

例如馬來西亞政府准許我國人民在馬來西亞取得不動產，則馬來西亞人民抽中豪宅就可以辦理登記；而越南政府禁止我國人民在越南取得不動產，越南人民若抽中豪宅，就不可以辦理登記。

地方稅務局進一步表示，如果是大陸地區人民抽中豪宅，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法》規定，經向直轄市或縣市政府申請，並經內政部許可後，亦可取得我國不動產物權。

台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會宣布，將於7月20日至28日在大...
台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會宣布，將於7月20日至28日在大台中國際會展中心舉辦「台中房地產交易博覽會」，提供民眾即時、多樣性的房地產銷售個案選擇。記者宋健生/攝影
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