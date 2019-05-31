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合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

tigerrun5來了 台灣虎航邀你今年一起「開趴」

2019-05-31 18:13經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

自2015年起台灣虎航於高雄夢時代廣場前舉辦第一屆tigerrun虎潮路跑吸引近萬人齊聚後，每年話題性十足的路跑，都吸引了近6,000人參與。今（2019）年第五度於9月歡慶開航五週年之際，舉辦tigerrun5。

今年的tigerrun5將於9月28日於台北市大佳河濱公園舉辦，並將路線規劃為兩個組別，分別為挑戰8.5公里組及歡樂4公里組，讓跑者的選擇更多元，同時提供給跑者的回饋禮更兼具了高CP值、高實用性，報名禮包含紀念衫、行李吊牌、虎將造型旋轉完賽獎牌等。

此外，凡是有報名的跑者們，皆可再獲得價值70元的美食兌換券，憑券可於活動當日兌換活動現場胖卡餐車的異國美食；完賽者另可獲得機票優惠折價券，最高可獲新台幣3,000元，人人都有獎。會場也將打造異國派對氛圍，推出燈花造景布置、各國特色表演，結合日、韓、泰等異國元素，帶給跑者們彷如置身嘉年華的全新體驗，一齊開趴。活動當天，現場還將加碼抽出100張台灣虎航指定航點來回免費機票，係屬今夏最吸睛、CP值最高的主題路跑。

2019年6月3日中午12時開放報名，可上活動網站（www.tigerrun.com.tw）查詢活動相關資訊，名額有限好康再加碼，千萬別錯過。更多活動詳情，請鎖定台灣虎航之虎趴路跑粉絲專頁（www.facebook.com/TigerrunTW），以獲得第一手消息；其它活動詳情，請至台灣虎航官方粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan）查看。

自2015年起台灣虎航於高雄夢時代廣場前舉辦第一屆tigerrun虎潮路跑吸引近...
自2015年起台灣虎航於高雄夢時代廣場前舉辦第一屆tigerrun虎潮路跑吸引近萬人齊聚後，每年話題性十足的路跑，都吸引了近6,000人參與。今（2019）年第五度於9月歡慶開航五週年之際，舉辦tigerrun5。　圖／台灣虎航提供
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