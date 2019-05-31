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什麼船都能造！台船碼頭出現高級海洋研究船

2019-05-31 17:25經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

高雄港近期頻繁出現一艘名為「新海研二號」的船隻，其為科技部委託台船打造的新船，此艘500總噸級的海研船，是台船打造的小噸位船舶，在設計期間多方徵詢台大、海大及中山大學等專業單位，結合產官學能量，精進研究船性能、提升安全性及科研能力，是推動國輪國造的指標之一。

台船指出，總噸500的海研船，全長 40 公尺、船寬 11 公尺，是台船第一次設計建造的高級研究船，打造此艘海研船時投入公司整體資源，用最高標準及技術承造，以高設計、高品質來打造最高規格的研究船，並且結合基隆、高雄兩個廠區的能量，由基隆廠建造並在高雄廠進行試航。

新研究船的設備及探測功能均較現行研究船大幅提升，這些新的探測工具，對於國土規劃、海洋資源、災害調查以及海洋科技尖端學術研究將大有助益，結合現有臺灣大學、海洋大學及中山大學三校營運研究船的能量與使用經驗，與科技部督導的財團法人所管理並已啟用的勵進號研究船，未來將共同組成研究船隊，持續增進海洋研究能量。

據了解，因應科技部各項客製化要求，新研究船的設備除原有的海水溫鹽量測、海上地球物理測勘及海水採樣外，還另有可更精準量測海底地形的多音束探測儀、準確標定水下目標物位置的超短基線（USBL）水下定位系統；研究設備完善，包括科學研究儀器及聲納系統一應俱全。

另外，為顧及船員在海上研究的舒適度，研究船將加裝動態定位系統、海上撤離系統、陀螺儀減搖設備，使新一代的海研船在進行研究任務時，更能保障所有人員的安全。

由台船所打造的「新海研二號」高級海洋研究船最近在高雄港亮相。照片／台船提供
由台船所打造的「新海研二號」高級海洋研究船最近在高雄港亮相。照片／台船提供
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台船科技部
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