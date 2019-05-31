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迎接夏日到來 越捷航空開闢胡志明市-峇厘島航線

2019-05-31 16:37經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

迎接夏日到來，越捷航空29日正式啟動胡志明市－峇厘島航線，提供每周五班來回班機，此航線將有助於連接越南至世界知名旅遊勝地－印尼峇厘島。

胡志明市-峇里島首航班機上，越捷航空精心準備花圈及紀念品迎接首航班機上的東協大使團、越南領事代表及乘客；同時，越捷吉祥物AMY及親切空服員在印尼峇里島國際機場大跳快閃舞，歡慶新航線正式啟動。

越捷副總經理杜春光Do Xuan Quang表示：「我們很榮幸成為第一家，也是目前唯一直飛胡志明市－峇里島的航空公司，提供兩地貿易及觀光交流機會。透過新航線直飛航班，將減少旅客轉機的時間及花費，輕鬆往返兩地，發掘越南胡志明市的風貌，體驗知名旅遊勝地－峇里島。越捷航空致力擴大飛行版圖，透過現代機型及各式優惠機票、精采的機上表演，並由親切的空服員提供美味機上熱食及優質服務，深獲旅客的支持及青睞。」

越捷航空胡志明市－峇里島航線及日起，提供每周五班來回班機（每周一、三、四、五、六），每趟飛行時間約4小時，並於每日下午1至3點（台灣時間）於越捷官網提供限時優惠機票，所有機票皆可透過越捷官網訂購。

此外，越捷推出「用愛連結－秀出你今夏最佳造型」活動期間（6月1日起至7月31日）祭出超過百萬張0元起超級優惠促銷機票，於每天下午1點（台灣時間）在官網開放搶購；同時活動期間內，凡cosplay勇敢秀出你的今夏造型搭乘越捷航空的旅客，將獲得越捷準備的精美禮物。所有優惠機票適用於越捷所經營之國內以及國際航線。

迎接夏日到來，越捷航空29日正式啟動胡志明市－峇厘島航線，提供每周五班來回班機，...
迎接夏日到來，越捷航空29日正式啟動胡志明市－峇厘島航線，提供每周五班來回班機，此航線將有助於連接越南至世界知名旅遊勝地－印尼峇厘島。越捷航空／提供
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越捷航線胡志明市
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