迎接夏日到來 越捷航空開闢胡志明市-峇厘島航線

2019-05-31 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



迎接夏日到來，越捷航空29日正式啟動胡志明市－峇厘島航線，提供每周五班來回班機，此航線將有助於連接越南至世界知名旅遊勝地－印尼峇厘島。

胡志明市-峇里島首航班機上，越捷航空精心準備花圈及紀念品迎接首航班機上的東協大使團、越南領事代表及乘客；同時，越捷吉祥物AMY及親切空服員在印尼峇里島國際機場大跳快閃舞，歡慶新航線正式啟動。

越捷副總經理杜春光Do Xuan Quang表示：「我們很榮幸成為第一家，也是目前唯一直飛胡志明市－峇里島的航空公司，提供兩地貿易及觀光交流機會。透過新航線直飛航班，將減少旅客轉機的時間及花費，輕鬆往返兩地，發掘越南胡志明市的風貌，體驗知名旅遊勝地－峇里島。越捷航空致力擴大飛行版圖，透過現代機型及各式優惠機票、精采的機上表演，並由親切的空服員提供美味機上熱食及優質服務，深獲旅客的支持及青睞。」

越捷航空胡志明市－峇里島航線及日起，提供每周五班來回班機（每周一、三、四、五、六），每趟飛行時間約4小時，並於每日下午1至3點（台灣時間）於越捷官網提供限時優惠機票，所有機票皆可透過越捷官網訂購。