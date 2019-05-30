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臺大管理碩士學分班、法律學分班 早鳥優惠只到今天5/30

2019-05-30 00:00文／ 臺大進修推廣學院

無論各行各業，都有機會晉升為管理階層，所以在職場發展過程中，除了要追求個人專業上的發展，更要追求各領域知能的提升。臺大特別開設學分班課程，滿足職場人士的需求。

圖／臺大進修推廣學院 提供
圖／臺大進修推廣學院 提供
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「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，包括「行銷」、「生產」、「財務」、「組織」、「策略」等環環相扣的系統化課程。透過臺大EMBA師資的豐富教學經驗，課程內容以深入淺出、務實、精要而不繁瑣為主，讓所學銜接職場，而非單純理論教學。該班程5月30日前報名可享最佳優惠。若想了解更多，歡迎報名6月20日課程說明會。

「法律學分班」由台大法律學院專業師資親授，讓你一次掌握民法、刑法、商事法、行政法，以結合時事、案件分析之方式探討法條概念，即使沒有法律背景的學員也能輕鬆理解法學之精神與脈絡；且為提供學員更多元化的法律課程，將智慧財產、勞動法與強制執行法等列為選修課程，讓學員將課程所學實際運用在職場上。該班程5月30日前報名可享早鳥優惠。

臺大進修推廣學院開辦的課程除了有優良的師資外，更人性化的為社會人士著想，「管理碩士學分班」開設「實體課程」與「網路課程」；「法律學分班」則依上課時間分成《週末班》與《平日夜間班》，讓有心學習者得以選擇最適合自己的學習方式上課，達到最佳的學習成果。詳情請上《臺大推廣教育網》查詢或電話 (02)2362-0502洽詢。

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