感謝力挺罷工合法！長榮空服員獻花給勞動部長

2019-05-31 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



長榮航空與空服員的勞資爭議兩度協商未達共識，桃園市空服員職業工會預計在6月4日上街遊行，罷工投票也將於6月6日投票完畢。桃空職業工會成員今上午到勞動部送花，感謝勞動部長許銘春日前在立院備詢時表態認可空服員罷工合法，也希望部長可以繼續堅守立場，為長榮空服員加油。

桃空職工祕書長鄭雅菱說，日前部長在立院接受質詢，確認勞工董事訴求是可以作為調整事項的，部長更肯定這次空服員的罷工合法，部長的這席話給予工會很大的支持力，所以來勞動部送花表達感謝，希望部長可以繼續站在勞工的立場。

桃空職工強調，工會爭取的幾項訴求中，與產業民主有關的是「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。」因此設立勞工董事當然是工會選項之一。他們再呼籲長榮航空停止各種抹黑攻擊，包括頻頻放話工會拒絕直播，或宣布停止調薪、年終、取消員工優待機票等降低勞動條件的做法，這些都無助於勞資對等協商，反而造成員工恐慌，激化對立。

勞動部勞動關係司爭議科科長金士平代部長接受花束，他說，長榮勞資協商過程非常辛苦，過程辛苦是必然的，勞動部後續會與交通部、桃園市勞動局持續協助雙方朝共識邁進，也希望雙方各退一步，取得最大公約數。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞資爭議處理法對於罷工要求已非常嚴謹，其他國家並沒這樣明定。在台灣罷工需先經過調解不成立，再進行罷工投票，特殊行業甚至不能罷工，水電燃氣、醫院等特殊事業也得維持最低服務，因此勞動部不建議在勞資爭議處理法明訂罷工預告期。

他說，不過，因航空業罷工涉及消費者權益，行政院、消保會正開會研議，希望航空公司能在網頁上揭露訊息，讓乘客行程不受影響，勞動部會全力配合，但勞動部仍強調，罷工預告不需入勞資爭議法明訂。