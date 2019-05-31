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感謝力挺罷工合法！長榮空服員獻花給勞動部長　

2019-05-31 13:21聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

長榮航空與空服員的勞資爭議兩度協商未達共識，桃園市空服員職業工會預計在6月4日上街遊行，罷工投票也將於6月6日投票完畢。桃空職業工會成員今上午到勞動部送花，感謝勞動部長許銘春日前在立院備詢時表態認可空服員罷工合法，也希望部長可以繼續堅守立場，為長榮空服員加油。

桃空職工祕書長鄭雅菱說，日前部長在立院接受質詢，確認勞工董事訴求是可以作為調整事項的，部長更肯定這次空服員的罷工合法，部長的這席話給予工會很大的支持力，所以來勞動部送花表達感謝，希望部長可以繼續站在勞工的立場。

桃空職工強調，工會爭取的幾項訴求中，與產業民主有關的是「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。」因此設立勞工董事當然是工會選項之一。他們再呼籲長榮航空停止各種抹黑攻擊，包括頻頻放話工會拒絕直播，或宣布停止調薪、年終、取消員工優待機票等降低勞動條件的做法，這些都無助於勞資對等協商，反而造成員工恐慌，激化對立。

勞動部勞動關係司爭議科科長金士平代部長接受花束，他說，長榮勞資協商過程非常辛苦，過程辛苦是必然的，勞動部後續會與交通部、桃園市勞動局持續協助雙方朝共識邁進，也希望雙方各退一步，取得最大公約數。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞資爭議處理法對於罷工要求已非常嚴謹，其他國家並沒這樣明定。在台灣罷工需先經過調解不成立，再進行罷工投票，特殊行業甚至不能罷工，水電燃氣、醫院等特殊事業也得維持最低服務，因此勞動部不建議在勞資爭議處理法明訂罷工預告期。

他說，不過，因航空業罷工涉及消費者權益，行政院、消保會正開會研議，希望航空公司能在網頁上揭露訊息，讓乘客行程不受影響，勞動部會全力配合，但勞動部仍強調，罷工預告不需入勞資爭議法明訂。

至於勞資協商是否適合直播？王厚偉則說，尊重勞資雙方意願。

長榮航空勞資爭議持續延燒，桃園市空服員職業工會今到勞動部送花感謝勞動部長許銘春的...
長榮航空勞資爭議持續延燒，桃園市空服員職業工會今到勞動部送花感謝勞動部長許銘春的支持力挺。記者葉冠妤／攝影
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