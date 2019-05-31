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2026年台灣老年人口突破20% 商研院赴荷蘭失智村取經

2019-05-31 12:48經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

國發會預估到2026年（民國115年），台灣的老年人口將突破20%門檻，走向超高齡社會，為此商研院董事長許添財近日帶領「歐洲健康促進與長照醫療產業專業參訪團」，赴荷蘭與德國考察健康產業相關政策，創新健康企業的商業模式。

許添財表示，在荷蘭參訪失智村及老人終身公寓時發現，其實只要讓老人們「正常生活」，就能夠讓他們感到快樂幸福，此行也期待能秉持公平、互惠、包容與信任，與國際之間的互相學習與交流，促進產業的轉型與發展。

商研院表示，本次參訪荷蘭的政府與企業，包含與台灣互為友好城市的阿梅爾城（Almere city）、烏特勒支（Utrecht）市政府，標竿企業則榮幸參訪到舉世聞名、全世界第一座專為失智老人建立的《荷蘭失智村（Hogeweyk）》、搖滾創新思維Dr. Hans Becker創建的荷蘭《人本老人終身公寓(Residence Roosenburch)》、荷蘭老人照護機構《De Toonladder》、荷蘭創新基地《健康工廠》、社區型老人照護的《人本老人照護中心（Humanitas Akropolis）》。

在德國部分，則參訪創新設計思維的服務設計公司《Noto Design》、健康監測與體適能評估與應用的《Vita Scale》、創新物流模式《MOIO》、《紐倫堡醫療中心》、《老人之家（Johanniter Quartier Potsadm）》、柏林混合共生社區、與ITIR工研院西歐代表處等共15個參訪點。

許添財表示，藉由參訪世界標竿企業的創新商業模式，了解到其經營理念、營運狀況、商業模式的獲利機制等，思考如何萃取其精華，結合國內企業的自身優勢與社會現況，建立適合台灣的創新商業模式，以發展大健康生態圈。

以荷蘭「阿梅爾城」為例，改造現有房子，並且提供適合銀髮族的醫療資源，幫助他們能夠在自己的熟悉社區正面生活，在地社區老化。

同時，孤獨是老人嚴重問題之一，因此，他們也提供更多公共社區方便老人移動，提供各式服務政策與其他合作夥伴合作。

許添財進一步指出，考察「以人為本」為荷蘭失智村時發現，該地區整體設計概念核心強調自主生活居民的設計，將醫療照護生活化，以醫療融入生活方式照顧居民，以去中間化的概念，去除醫療機構讓失智老人回歸正常生活。

回歸傳統6~7人團體居住的照顧方式，搭配兩位專業護理人員，讓他們像正常家庭一樣，各自發展要做什麼事情，包含：討論用餐食材、菜單、共同參與食材處理、共同參與各類他們有興趣的活動，包含：聽歌劇、繪畫、運動等，讓他們就像正常人一樣的生活。

許添財並進一步指出，荷蘭失智村的生活環境設計也是與外界街道相同，是一個27個不同風格社區的大村莊。

這設計理念值得台灣學習。在南韓，同樣失智程度的老人，其臥床比例高出四成，這更能顯示出荷蘭這樣以人為本的照護方式成效的顯著差異。

商研院董事長許添財（左五）率領國內業者至歐洲荷蘭與德國考察歐洲健康促進政策與標竿...
商研院董事長許添財（左五）率領國內業者至歐洲荷蘭與德國考察歐洲健康促進政策與標竿企業的經營模式，與Almere city副市長（左四）互動交流。 圖／商研院提供
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荷蘭失智
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