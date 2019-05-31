2026年台灣老年人口突破20% 商研院赴荷蘭失智村取經

2019-05-31 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



國發會預估到2026年（民國115年），台灣的老年人口將突破20%門檻，走向超高齡社會，為此商研院董事長許添財近日帶領「歐洲健康促進與長照醫療產業專業參訪團」，赴荷蘭與德國考察健康產業相關政策，創新健康企業的商業模式。

許添財表示，在荷蘭參訪失智村及老人終身公寓時發現，其實只要讓老人們「正常生活」，就能夠讓他們感到快樂幸福，此行也期待能秉持公平、互惠、包容與信任，與國際之間的互相學習與交流，促進產業的轉型與發展。

商研院表示，本次參訪荷蘭的政府與企業，包含與台灣互為友好城市的阿梅爾城（Almere city）、烏特勒支（Utrecht）市政府，標竿企業則榮幸參訪到舉世聞名、全世界第一座專為失智老人建立的《荷蘭失智村（Hogeweyk）》、搖滾創新思維Dr. Hans Becker創建的荷蘭《人本老人終身公寓(Residence Roosenburch)》、荷蘭老人照護機構《De Toonladder》、荷蘭創新基地《健康工廠》、社區型老人照護的《人本老人照護中心（Humanitas Akropolis）》。

在德國部分，則參訪創新設計思維的服務設計公司《Noto Design》、健康監測與體適能評估與應用的《Vita Scale》、創新物流模式《MOIO》、《紐倫堡醫療中心》、《老人之家（Johanniter Quartier Potsadm）》、柏林混合共生社區、與ITIR工研院西歐代表處等共15個參訪點。

許添財表示，藉由參訪世界標竿企業的創新商業模式，了解到其經營理念、營運狀況、商業模式的獲利機制等，思考如何萃取其精華，結合國內企業的自身優勢與社會現況，建立適合台灣的創新商業模式，以發展大健康生態圈。

以荷蘭「阿梅爾城」為例，改造現有房子，並且提供適合銀髮族的醫療資源，幫助他們能夠在自己的熟悉社區正面生活，在地社區老化。

同時，孤獨是老人嚴重問題之一，因此，他們也提供更多公共社區方便老人移動，提供各式服務政策與其他合作夥伴合作。

許添財進一步指出，考察「以人為本」為荷蘭失智村時發現，該地區整體設計概念核心強調自主生活居民的設計，將醫療照護生活化，以醫療融入生活方式照顧居民，以去中間化的概念，去除醫療機構讓失智老人回歸正常生活。

回歸傳統6~7人團體居住的照顧方式，搭配兩位專業護理人員，讓他們像正常家庭一樣，各自發展要做什麼事情，包含：討論用餐食材、菜單、共同參與食材處理、共同參與各類他們有興趣的活動，包含：聽歌劇、繪畫、運動等，讓他們就像正常人一樣的生活。

許添財並進一步指出，荷蘭失智村的生活環境設計也是與外界街道相同，是一個27個不同風格社區的大村莊。