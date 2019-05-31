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長勞罷工協商 空服員工會突到勞動部獻花

2019-05-31 11:12經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

桃園市空服員職業工會與長榮航空公司罷工協商中，工會提出設置勞工董事訴求，被資方認為不能列為罷工事項，勞動部長許銘春上周一答詢表示，「勞工董事可作為調整事項」、「空服員職業工會罷工合法」，桃園空服員工會今（31）日上午到勞動部要向許銘春獻花，「肯定」勞動部長在長勞航空勞資爭議事件站在勞工這一邊，值此長榮勞資協商敏感時刻，工會此舉頗有向長榮嗆聲意味。

勞動部由科長出面接受獻花。桃園市空服員職業工會祕書長鄭雅菱表示，長榮一直以此理由卡住其他議題，「勞動部的支持對我們很重要。」也喊話希望在未來更加艱困的勞資關係裡，部長能繼續做工會堅強後盾。

勞動部表示，罷工只能針對調整事項，目前並無任何法令指勞工董事屬於權利事項，如果事件是調整事項或權利事項不易分辨時，可以從團體協約得約定內容檢視，團協法第12條第1項第5款明文：「參與企業經營與勞資合作組織之設置及利用。」此乃團協得約定事項。就此而言，要求設置勞工董事實屬參與企業經營具體表現，屬於罷工爭議事項應該沒有疑問。

鄭雅菱表示，工會爭取的幾項訴求中，與產業民主有關的是「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊」，設立勞工董事當然是工會重要選項，面對長榮航空公司長期以來「零工會」的內部規定與文化，爭取勞工董事非常重要。

鄭雅菱表示，與長榮協商過程，資方律師透過法律程序認為勞工董事不屬調整事項，不能列為罷工訴求，甚至以此卡住其他訴求協商，抹黑攻擊工會罷工不合法。

她說，長榮已經以宣布停止調薪、年終，並取消員工優惠機票等方式打壓工會，此刻勞動部長、立委鍾孔炤願意公開在立院宣示勞工董事可以是調整事項，鍾孔炤並公開表示支持空服員工會的罷工，認為相比歐美先進國家，台灣少見的罷工行動應該要被理解，或視為民主多元化的現象，這些發言對工會非常重要，因此今日先後向兩人獻花。

長榮航空罷工勞動部
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